Ещё
Северокорейская армия сократила количество полевых учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северокорейская армия сократила количество полевых учений 

РИА Новости 41 минуту назад
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Армия КНДР в последнее время сократила количество полевых учений, что может быть связано как с нехваткой топлива для военной техники, так и с политическими договоренностями, заявил командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс.
"Мы видим некоторые изменения относительно того, сколько они (военные КНДР — ред.) времени проводят «в поле». Что-то из этого связано с нехваткой топлива в КНДР, что-то может быть связано с дипломатическими усилиями на высшем уровне. Трудно сказать, какие причины этого, но определенное сокращение тренировок боеготовности есть. Но тем не менее они все еще проводят тренировки и учения", — заявил Брукс, выступая на форуме в Аспене (штат Колорадо) в режиме видеоконференции.
Командующий также напомнил, что армия КНДР регулярно привлекается к сельскохозяйственным работам, что также накладывает отпечаток на график учений.
Генерал при этом подтвердил, что никаких ядерных и ракетных испытаний с прошлого года КНДР не проводит.
"Есть некоторая активность в этой сфере. Это (ядерное оружие — ред.) никуда не делось, но цели и задачи этих действий сейчас уже другие", — сказал Брукс.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня договорились о гарантиях безопасности для Северной Кореи и денуклеаризации страны. Однако ни о каких конкретных договоренностях в этой сфере объявлено не было. Сроки начала и окончания ядерного разоружения КНДР также не называются.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США ударила по мирным жителям261
В Москве произошла перестрелка7
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию194
Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром4
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США227
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение