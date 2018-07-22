Северокорейская армия сократила количество полевых учений

"Мы видим некоторые изменения относительно того, сколько они (военные КНДР — ред.) времени проводят «в поле». Что-то из этого связано с нехваткой топлива в КНДР, что-то может быть связано с дипломатическими усилиями на высшем уровне. Трудно сказать, какие причины этого, но определенное сокращение тренировок боеготовности есть. Но тем не менее они все еще проводят тренировки и учения", — заявил Брукс, выступая на форуме в Аспене (штат Колорадо) в режиме видеоконференции.

Командующий также напомнил, что армия КНДР регулярно привлекается к сельскохозяйственным работам, что также накладывает отпечаток на график учений.

Генерал при этом подтвердил, что никаких ядерных и ракетных испытаний с прошлого года КНДР не проводит.

"Есть некоторая активность в этой сфере. Это (ядерное оружие — ред.) никуда не делось, но цели и задачи этих действий сейчас уже другие", — сказал Брукс.