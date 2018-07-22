Усик победил Гассиева в Москве и завоевал приз Мухаммеда Али

Первую половину боя за счёт скорости, мобильности и большей занятости взял Усик. Гассиев сочно попал только в 4-м раунде. Во второй половине с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало — и под конец поединка в ринг было полное деклассирование.

Счёт судейских записок — 120-108, 119-109, 119-109 в пользу Усика. UD 12.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Усик-Гассиев (появится позднее)

Подробно о перипетиях этого поединка читайте в репортаже, который будет опубликован сегодня.

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