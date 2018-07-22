Усик победил Гассиева в Москве и завоевал приз Мухаммеда Али 

Олимпийский, Москва, РФ. Александр Усик (15-0, 11 КО) исключительно красиво на классе победил россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Боец из украинского Крыма, ныне проживающий в Киеве, собрал пояса WBC, WBA, WBO, IBF и журнала The Ring.
Первую половину боя за счёт скорости, мобильности и большей занятости взял Усик. Гассиев сочно попал только в 4-м раунде. Во второй половине с течением раундов преимущество Александра лишь нарастало — и под конец поединка в ринг было полное деклассирование.
Счёт судейских записок — 120-108, 119-109, 119-109 в пользу Усика. UD 12.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Усик-Гассиев (появится позднее)
Подробно о перипетиях этого поединка читайте в репортаже, который будет опубликован сегодня.
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