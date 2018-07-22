В 2019 году заседание Совета министров внутренних дел СНГ пройдет в Узбекистане

Ташкент, 21 июля / Синьхуа / — Узбекистан в 2019 году примет заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом стало известно по итогам заседания Совета, состоявшегося накануне в столице Азербайджан , сообщили сегодня в пресс-службе узбекского МВД

Участники обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества МВД СНГ. Особое внимание было уделено вопросу обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе международных террористических организаций на территориях третьих стран.

По итогам встречи одобрен Регламент согласованных действий органов внутренних дел по противодействию новым видам преступлений в сфере современных информационных технологий. —0—