Двенадцать клубов стартуют в чемпионате Украины по футболу

ТАСС , 22 июля. Чемпионат Украины стартует в воскресенье тремя матчами 1-го тура. В турнире вновь примут участие 12 команд, а главными фаворитами остаются донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

28-й чемпионат Украины по футболу вновь пройдет по двухступенчатой формуле. На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир, по его итогам шесть лучших клубов продолжат борьбу за медали, остальные шесть будут бороться за сохранение места в элите.

Помимо «Шахтера» и «Динамо», продолжат выступление в премьер-лиге полтавская «Ворскла», луганская «Заря» (она вновь будет базироваться в Запорожье ), «Мариуполь», «Александрия», львовские «Карпаты» и донецкий «Олимпик».

Ровенский «Верес», который в прошлом сезоне выступал во Львове , окончательно переехал в этот город и будет играть под вывеской ФК «Львов». Сохранил место в элите и одесский «Черноморец». «Моряки» в переходных матчах прошлого сезона проиграли «Полтаве», однако их соперники отказались выступать в элите.

Пополнили премьер-лигу из первой лиги «Арсенал-Киев» и черниговская «Десна». Киевляне вернулись в элиту спустя четыре года, тогда как черниговцы ранее в высшем дивизионе чемпионата Украины не выступали.

"Шахтер" и «Динамо» в субботу открыли сезон матчем за Суперкубок Украины в Одессе. Трофей достался киевлянам благодаря единственному мячу, забитому в первом тайме Виталием Буяльским.

Очередной бразильский десант

"Шахтер" вновь будет базироваться в Харькове , при этом команда сохранила португальского тренера Паулу Фонсеку, который привел «горняков» к двум подряд чемпионским титулам. Летом «Шахтер» продал за сумму около 60 млн фунтов в английский "Манчестер Юнайтед" полузащитника сборной Бразилии Фреда, что позволило клубу приобрести очередную группу молодых бразильцев. Пополнили команду полузащитники Майкон и Маркиньос Сиприано, а также форвард Фернандо. Самым известным из них является 21-летний Майкон, который в 2017 году был основным игроком чемпиона Бразилии «Коринтианса».

С этими бразильскими новичками тренерскому штабу еще предстоит работа, тогда как другой бразилец, форвард Жуниор Мораэс, стал главным усилением «Шахтера». Он призван заменить покинувшего команду лучшего бомбардира чемпионата Украины прошлого сезона — аргентинца Факундо Феррейру. Мораэс перешел в «Шахтер» из киевского «Динамо», где весной почти не играл.

"Шахтер" также вернул из аренды нескольких украинских игроков, в частности, защитника Олега Данченко , который выступал за махачкалинский «Анжи» в чемпионате России

Киевское «Динамо», которое продолжает возглавлять белорусский специалист Александр Хацкевич , также пополнилось на бразильском рынке, приобретя в «Коринтиансе» защитника Сидклея, а в «Палмейрасе» — полузащитника Данило Че-Че. Киевляне вновь будут делать ставку на своих молодых воспитанников, среди которых выделяется 20-летний капитан команды Виктор Цыганков

Остальные команды усиливались в основном местными футболистами, многие из которых вернулись из зарубежных командировок. Конкуренцию фаворитам вновь никто составить не сможет, тогда как за третье место смогут побороться прежде всего «Заря», «Мариуполь» и «Карпаты», которые укомплектованы лучше остальных. До 8 декабря команды премьер-лиги проведут 18 туров, возобновится турнир 23 апреля. Весной 2019 года команды сыграют еще 14 туров.

Первый чемпионат Украины по футболу прошел в 1992 году и завершился победой симферопольской «Таврии». В дальнейшем побеждали лишь «Динамо» (15 раз) и «Шахтер» (11), который выиграл два последних чемпионата страны.