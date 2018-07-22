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Во Франции заявили о начале торговой войны между США и Европой
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Во Франции заявили о начале торговой войны между США и Европой 

РИА Новости 39 минут назад
МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в субботу о фактическом начале торговой войны между США и Европой.
"Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство Рейтер слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе.
Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения. «Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников», — цитирует Ле Мэра Europa Press.
Он также заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер, и ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с США до того момента, пока Вашингтон не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения таких пошлин.
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