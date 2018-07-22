Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в Сирии 

Коалиция США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Как передают местные СМИ, есть погибшие и раненые.
"Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди них (мирных жителей — ред.)" — цитирует РИА Новости источник.
Ранее «СП» писала, что представители РФ и Франции в скором времени отправят гумпомощь жителям Восточной Гуты. Это будут медикаменты первой необходимости для 500 тяжелораненых и базовые медикаменты для лечения 15 тысяч легкораненых.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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