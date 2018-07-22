7 важных правил и 11 отличных средств по уходу за жирной кожей

Жирная кожа считается самой проблемной, а уход за ней — наиболее сложным. Для того, чтобы кожа выглядела здоровой, без особых проявлений побочных следов, необходимо следовать базовым правилам ухода за ней.7 важных правил и 11 отличных средств по уходу за жирной кожейЕсли у вас жирная кожа, следует помнить несколько важных правил: 1. Жирную

кожу необходимо очищать дважды в день, используя очищающие средства,

предназначенные специально для жирной кожи. Утром нужно умываться так же тщательно, как и вечером, так как во время сна активизируются все процессы в коже, в том числе и выработка себума. 2. Нельзя умываться горячей водой, это только усиливает

выработку кожного сала. Вода должна быть комфортной температуры. 3. Очищающее

средство не должно быть агрессивным. При его выборе стоит отдавать предпочтение эффективным, но деликатным формулам. 4. После

очищения кожи обязательно использование тоника или термальной воды, которые

сбалансируют pH — от его уровня также зависит выработка себума. Раз в неделю в программу очищения рекомендуется добавлять маски с противовоспалительным, абсорбирующим

и успокаивающим действием. 5. Только при отсутствии воспалительных элементов и не чаще двух раз в неделю возможно использование скрабов. При несоблюдении первого условия, вы рискуете ухудшить ситуацию с существующими

воспалениями и распространить их по всему лицу. 6. Чтобы

замаскировать воспаление, ни в коем случае не использовать тональный крем, а средства локального применения,

разработанные специально для жирной и комбинированной кожи.

7. Увлажнение

необходимо любой коже, в том числе и жирной, поэтому важно поддержание уровня влаги с помощью специальных средств. Для соблюдения выше перечисленных правил, мы подобрали средства, которые идеально подойдут при уходе за жирной кожей.

Payot Освежающее матирующее средство Eau Purifiante Pate Grise и Creme Purifirante с экстрактом чилийской мяты специально разработаны для жирной и комбинированной кожи с использованием секретных формул. При использовании средств, кожа становится идеально чистой.

Erborian Очищающее черное масло мягко удаляет загрязнения, излишки себума и остатки даже самого водостойкого макияжа. Черная маска-скраб с добавлением древесного угля и хлопка, обладает матирующими свойствами, очищает кожу от загрязнений, избавляет её от ороговевших клеток и жирного блеска, обновляет кожу. Бамбуковый крем-фраппе обладает тающей текстурой, при контакте с кожей сразу дарит ей заряд свежести и увлажнения

Academie Очищающий крем Юванил Creme Juvanyl возвращает проблемной коже матовый цвет, сужает поры и дезинфицирует. После

использования крема кожа надёжно защищена, приобретает матовый цвет и ухоженный

вид. Восстанавливает рН кожи, снижает секрецию сальных желез. Кожа становится

матовой, воспалительные элементы и угри исчезают.

EGIA

Увлажняющая эмульсия Biopura Oil-Free интенсивно увлажняет и успокаивает

кожу. Растительные и морские экстракты, входящие в ее состав, способствуют

выведению шлаков и токсинов, нормализуют деятельность сальных желез,

стимулируют процессы регенерации. Запатентованный EGIA E. C. A. -3 комплекс

защищает от негативного воздействия окружающей среды и восстанавливает

структуру кожи.

Japonica

Гель-сыворотка Roland прекрасно

удаляет косметику, глубоко очищает кожу и избавляет ее от черных точек. Активно питает кожу и выравнивает ее тон.

Подходит для снятия макияжа с глаз, не повреждает нарощенные ресницы.

Sesderma Увлажняющий крем-гель Sesderma у спокаивает и увлажняет кожу, не оставляя жирного блеска. Имеет а нтибактериальное действие благодаря ниацинамиду.

Uriage Лосьон

для глубокого очищения пор ИСЕАК УРЬЯЖ, дополнительный уход для проблемной кожи с акне. Глубоко очищает и сужает поры, подсушивает и матирует кожу. Основные

компоненты: комплекс фруктовых кислот, способствующий выравниванию рельефа,

отшелушиванию ороговевших частичек и устранению несовершенств

Dermalogica

Oil Free Matte — универсальный

дневной крем, который действует по нескольким

направлениям: решает специфические проблемы кожи, оказывает интенсивное

увлажнение и защищает от повреждающего воздействия УФ-лучей.

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