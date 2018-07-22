Франция призвала США отменить пошлины на сталь 

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Вашингтон отказаться от пошлин на сталь и алюминий, которые создают угрозу для мировой экономики. Соответствующую позицию он изложил в субботу в интервью агентству Франс Пресс на полях форума Группы двадцати, проходящего в Буэнос-Айресе.
"В этой торговой войне будут только проигравшие, — предупредил министр. — Она разрушит рабочие места и пагубно отразится на экономическом росте". «Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров», — сказал Ле Мэр.