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Поиски пропавшего Геннадия Назарова пройдут в Городецком районе 22 июля
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Поиски пропавшего Геннадия Назарова пройдут в Городецком районе 22 июля 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», сбор участников поисков назначен на 10 часов утра у дома №26 по улице Западной на станции Ясная Поляна в Городецком районе. Волонтерам также требуется транспорт.
Ранее сообщалось, что плохо слышащий мужчина, взяв с собой корзину, ушел из дома утром 19 июля, но домой не вернулся и на связь не выходил.
Рост пропавшего 160 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.
В день своего исчезновения Геннадий Назаров был одет в серую ветровку, клетчатую рубашку и темные штаны. На голове была черная бейсболка. На ногах были обуты черные резиновые сапоги.
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