Поиски пропавшего Геннадия Назарова пройдут в Городецком районе 22 июля

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», сбор участников поисков назначен на 10 часов утра у дома №26 по улице Западной на станции Ясная Поляна в Городецком районе. Волонтерам также требуется транспорт.

Ранее сообщалось, что плохо слышащий мужчина, взяв с собой корзину, ушел из дома утром 19 июля, но домой не вернулся и на связь не выходил.

Рост пропавшего 160 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.