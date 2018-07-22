«Пластика поплыла»: в Сети не узнали на фото певицу Лайму Вайкуле 

Популярный артист Александр Ревва прибыл на фестиваль «Рандеву» в Юрмале и опубликовал оттуда неудачное фото яркой эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, которая является организатором этого мероприятия. В Сети не узнали в стареющей женщине на снимке с Реввой любимицу миллионов и эталон женственности и стиля.
В эти дни на побережье Юрмалы уже в третий раз проходит музыкальный фестиваль «Рандеву», идейным вдохновителем и организатором которого является известная певица Лайма Вайкуле. «Рандеву» заменил конкурс Игоря Крутого «Новая волна», который длительное время проходил в Латвии и так полюбился зрителям, но был перенесен в российский город Сочи из-за политических разногласий. На фестиваль в Юрмалу в этом году приехали Ани Лорак, Настя Каменских, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Лолита, Верка Сердючка и другие звезды. В числе приглашенных артистов, которые, кстати, на «Рандеву» обязаны по указанию Лаймы Вайкуле петь только вживую, оказался и Александр Ревва.
Он-то и опубликовал в Инстаграме совместный снимок с 64-летней Вайкуле, который ошеломил публику. На фото артистка положила руки на плечи Александру, а он обнял ее за талию. Лайма позирует на снимке с косой в стиле Юлии Тимошенко и полупрозрачной блузе, но все внимание оказалось приковано к ее лицу. Поклонники решили, что Лайма резко состарилась и перестала выглядеть, как звезда. «Рандеву с обворожительной Лаймой!», — подписал снимок Ревва. Однако публика в Сети с ним не согласилась. Комментаторы решили, что Вайкуле стала выглядеть, как бабушка, а не как эстрадная дива, какой ее привыкли видеть. «Не узнать ее. Просто ужас. Сморщенная старушка!» «Обворожительной она была лет 20 назад» «Она как высохшая мумия, жуткое зрелище»
«Пластика у Лаймы поплыла, и все стало плохо с лицом» «Лайма с Аллой стали похожи» «Боже, я ее не узнала! Жесть… Эта коса ей не к лицу» «Никак артисты не могут понять, что надо вовремя уходить» К слову, коллега Лаймы Вайкуле, 69-летняя Алла Пугачева, давно привыкла слышать в свой адрес неприятные слова про старость. Недавно звезда высказалась на эту деликатную тему в интервью Олегу Меньшикову, и ее поддержали многие артисты, в том числе Вера Брежнева.