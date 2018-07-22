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Фотоэксперимент: что, если найти моделей на сайте объявлений?
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Фотоэксперимент: что, если найти моделей на сайте объявлений? 

PlayboyRussia.com 20 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Двое американских фотографов Нейл Кремер и Кори Джонсон провели занятный эксперимент. Они опубликовали на портале бесплатных объявлений заметку, в которой обещали заплатить 20 долларов тому, кто согласится поучаствовать в их фотосессии.
Желающих нашлось немало, и теперь у тандема фотографов есть своя уникальная серия снимков с увлекательной историей.
Здесь и далее фото @kremerjohnsonphotography
Площадка, на которой было размещено объявление о поиске моделей, называется Craiglist, а ее суммарная посещаемость в месяц равна более 20 млрд просмотрам. Благодаря ей люди могут найти практически все — работу, жилье, какие-то вещи, друзей, а также продать что-то и даже найти компанию для похода в ночной клуб.
Задумка фотографов состояла в том, чтобы сделать своеобразный срез аудитории платформы Craiglist в Лос-Анджелесе. Кремер и Джонсон пытались понять, являются ли пользователи портала частью гражданского общества.
В итоге за десять месяцев фотографам удалось сделать целых 68 портретов совершенно незнакомых им людей.
По словам мужчин, поначалу возникало много сложностей, особенно при организации съемки. Некоторые из откликнувшихся на объявление могли просто не прийти на встречу. Однако все их усилия понемногу начали оправдываться, когда фотографы стали постить снимки в инстаграм.
Многие СМИ захотели взять у Кремера и Джонсона интервью, Международный центр фотографии в Нью-Йорке предложил парням устроить выставку их снимков, а потом фотографы и вовсе получили премию LensCulture Portrait Awards 2018.
Остальные фотографии Кремера и Джонсона смотрите в нашей галерее:
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