Несколько клубов Серии А заинтересованы в услугах Вернблума 

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает firenzeviola.it, интерес к шведскому футболисту проявляют сразу несколько клубов Серии А.
Наиболее активна в переговорах «Фиорентина». Также рассматривают возможность подписания 32-летнего шведа «Лацио» и «Болонья».
Напомним, что с 2012 по 2018 год Вернблум выступал за ЦСКА. После завершения прошлого сезона было объявлено, что шведский легионер не будет продлевать соглашение с армейцами.
Таким образом, в настоящий момент игрок может перейти в любой клуб на правах свободного агента. При этом ранее сообщалось, что Вернблум решил не оставаться в ЦСКА из-за желания семьи вернуться в Швецию.