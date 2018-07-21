Ещё
Несколько клубов Серии А заинтересованы в услугах Вернблума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько клубов Серии А заинтересованы в услугах Вернблума 

SPORT24.ru 48 минут назад
Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает firenzeviola.it, интерес к шведскому футболисту проявляют сразу несколько клубов Серии А.
Наиболее активна в переговорах «Фиорентина». Также рассматривают возможность подписания 32-летнего шведа «Лацио» и «Болонья».
Напомним, что с 2012 по 2018 год Вернблум выступал за ЦСКА. После завершения прошлого сезона было объявлено, что шведский легионер не будет продлевать соглашение с армейцами.
Таким образом, в настоящий момент игрок может перейти в любой клуб на правах свободного агента. При этом ранее сообщалось, что Вернблум решил не оставаться в ЦСКА из-за желания семьи вернуться в Швецию.
SPORT24.ru: последние новости
Бриедис победил Делорье единогласным решением судей Сборная самых дорогих футболистов мира. Здесь есть даже Зидан! Кержаков — Дзюбе: «Передай Кокорину, чтобы завязывал с бургерами»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США210
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию185
В Казахстане убили игрока КВН84
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу138
В Москве произошла перестрелка
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение