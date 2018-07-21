Несколько клубов Серии А заинтересованы в услугах Вернблума

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум может продолжить карьеру в Италии . Как сообщает firenzeviola.it, интерес к шведскому футболисту проявляют сразу несколько клубов Серии А.

Наиболее активна в переговорах «Фиорентина». Также рассматривают возможность подписания 32-летнего шведа «Лацио» и «Болонья».

Напомним, что с 2012 по 2018 год Вернблум выступал за ЦСКА. После завершения прошлого сезона было объявлено, что шведский легионер не будет продлевать соглашение с армейцами.