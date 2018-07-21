Трамп назвал немыслимой тайную запись адвокатом его разговора

Американский лидер Дональд Трамп назвал «непостижимой» информацию о том, что его бывший юрист Майкл Коэн тайно записал их беседу, в которой они обговаривали выплаты бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал за ее молчание об интимной связи с президентом США . «Непостижимо, что правительство врывается в офис адвоката (рано утром) — почти неслыханно. Еще более немыслимо, что адвокат записывает аудио разговора с клиентом — совершенно неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость состоит в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого!» — написал глава американского государства в своем твиттере.

Нынешний юрист Трампа Рудольф Джулиани , как отмечает The New York Times, подтвердил факт телефонного разговора Коэна и Трампа, однако при этом уточнил, что фактически выплаты не осуществлялись. Как подчеркнул Джулиани, запись длится менее двух минут и подтверждает, что Трамп не совершал ничего незаконного.

О своих отношениях с Дональдом Трампом заявляла сама Карен Макдугал. По ее словам, роман начался в 2006 году и продолжался на протяжении почти года. При этом тогда миллиардер уже состоял в нынешнем браке с Меланьей. Бывшая модель журнала для мужчин продала свою историю интимных отношений с американским лидером изданию National Enquirer за $150 тыс. всего за несколько месяцев до выборов президента США, однако материал опубликован не был.

Аналогичная история начала развиваться 17 января, когда американская экс-порнозвезда Стефани Клиффорд , известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, призналась в интимной связи с Дональдом Трампом. По словам девушки, она познакомилась с магнатом в том же 2006 году на турнире по гольфу. Знакомство, по воспоминаниям Клиффорд, очень быстро перешло в более близкие отношения.

Через месяц после появления в СМИ этой информации юрисконсульт американского президента Майкл Коэн сообщил, что выплатил Стефани Клиффорд $130 тыс. из своих личных средств, передает газета The New York Times в своей электронной версии со ссылкой на письменное заявление Коэна. По заявлению юрисконсульта, деньги перевели Клиффорд в 2016 году, при этом ни избирательный штаб Трампа, ни Trump Organization в организации оплаты молчания экс-порнозвезды участия не принимали, да и деньги Коэну так и не вернули. При этом на вопрос издания, знает ли сам Трамп о совершении данного денежного перевода, юрисконсульт отвечать отказался.

Изначально информацию об осуществлении этого платежа обнародовала газета The Wall Street Journal в конце января. По сообщению издания, денежные средства Клиффорд получила за месяц до выборов президента США. За эту сумму она обязалась молчать об интимной связи с Трампом. Тогда еще Коэн опровергал опубликованную газетой информацию.

Через некоторое время после этого Клиффорд обратилась в суд и потребовала признать ее соглашение о неразглашении данных об интимной связи с Трампом недействительным. Из-за этого адвокаты президента США потребовали от экс-порноактрисы $20 млн за нарушение договоренностей.

Впрочем, сам факт существования связи Трампа с Клиффорд доказан не был, и американский лидер его не признает. Опровергает эту информацию и предcтавительница первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм . 28 января она развеяла слухи о супружеской измене американского президента с экс-порнозвездой. «Список непристойных и откровенно лживых сообщений о миссис Трамп, растиражированных таблоидами и телешоу, просочился в „основной информационный поток“. Она [Меланья] ориентирована на свою семью и роль первой леди, а не на нереалистичные сценарии, ежедневно муссируемые фейковыми новостями», — заявила Гришэм в своем твиттере.

В противовес убеждениям представительницы первой леди идут результаты теста на полиграфе, который прошла сама Стефани Клиффорд. Проверка на детекторе лжи была пройдена ею с успехом, сообщил телеканал NBC

В распоряжении редакции появился отчет о тесте, который был проведен еще в 2011 году. Согласно ему, с вероятностью 99% Клиффорд говорила правду о том, что состояла с Дональдом Трампом в интимных отношениях. Подлинность отчета подтверждена проводившим тест специалистом. «Задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, Клиффорд прошла детектор лжи, который подтвердил ее отношения с Трампом», –— отметил адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти.