В США разбился самолет, все находившиеся на борту остались живы

В субботу, 21 июля, в американском штате Техас при выполнении взлета потерпел крушение небольшой самолет Douglas DC-3. О происшествии сообщило местное отделение телекомпании Fox News.

Все 13 человек, находившиеся на борту, остались живы. Не менее восьми человек пострадали. Всех раненых доставили в больницу, передает ТАСС . Одного из пострадавших, получившего серьезные ожоги, эвакуировали на вертолете.

После катастрофы на месте ЧП вспыхнул пожар, его практически сразу потушила пожарная служба аэропорта.