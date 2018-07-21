В США разбился самолет, все находившиеся на борту остались живы 

В субботу, 21 июля, в американском штате Техас при выполнении взлета потерпел крушение небольшой самолет Douglas DC-3. О происшествии сообщило местное отделение телекомпании Fox News.
Все 13 человек, находившиеся на борту, остались живы. Не менее восьми человек пострадали. Всех раненых доставили в больницу, передает ТАСС. Одного из пострадавших, получившего серьезные ожоги, эвакуировали на вертолете.
После катастрофы на месте ЧП вспыхнул пожар, его практически сразу потушила пожарная служба аэропорта.
В настоящее время на месте случившегося работают специалисты Федерального управления гражданской авиации США и министерства общественной безопасности штата Техас. Устанавливаются причины инцидента, сообщает Life.ru.