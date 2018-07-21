Тадж-Махалу грозит снос

Индии на экстренное совещание собрались главы нескольких министерств. На повестке — вопрос о сносе Тадж-Махала. Трудно поверить, но главная достопримечательность страны приговорена к разрушению судом. Кому и почему поставили ультиматум судьи?

"Реставрируйте Тадж Махал или сносите" — Верховный суд Индии ставит властям страны ультиматум. Новость облетела весь мир. Одно из семи чудес Света, знаменитый мавзолей в Агре, построенный монгольским правителем Шах-Джаханом в память о любимой жене, может быть уничтожен. На такие угрозы суд пошел, когда другие методы увещевания оказались бездейственны. Один из символов Индии на глазах меняет цвет. Из молочно-белого, каким он был задуман падишахом и стоял последние 300 с лишним лет, Тадж-Махал становится желтым.

"За последние 30 лет, когда появилось много машин в городе и много разных заводов, Тадж-Махал пожелтел", — рассказал Анудж Гарг, владелец турагентства.

И хотя текстильные и обувные фабрики, находившиеся в Аре уже давно выедены далеко за границы города, смотрителям реликвии все равно из года в год приходится вручную полностью отмывать мавзолей от копоти.

Но не только время и воздух угрожают этой индийской жемчужине. Обмельчавшая и полная мусора река Ямуна стала рассадником для насекомых, которые медленно, но верно точат сделанные из песчаника стены, окружающие Тадж-Махал.

Кроме того, воды некогда полноводной реки по замыслу строителей должны были смачивать тиковое дерево, лежащее в фундаменте комплекса, чтобы он сохранял прочность, но воды в реке нет, и фундамент иссыхает.

Местных жителей, многие из которых — прямые потомки строителей Таджа, жесткое заявление Верховного суда страны повергло в настоящую панику. «Семьи, которые живут здесь почти 400 лет, готовы помогать властям сохранять Тадж-Махал, для нас сейчас это самое важное, — говорят люди. — Мы понимаем, что речь не идет о сносе. Верховный суд имел в виду, что если не можете содержать Тадж-Махал, отдайте его содержание другим. Поток туристов вырос в разы, и нужны и новые правила посещения и новая система содержания памятника».

9 миллионов человек ежегодно стекаются со всего мира, чтобы увидеть неповторимую красоту и величие творения Шах-Джахана. И большая часть Агры так или иначе участвует в обслуживании этого потока. Чиновники от туризма Агры успокаивают: Тадж-Махал не будет закрыт ни при каких обстоятельствах.

"Верховный суд дал указание правительству предпринять все необходимы меры для сохранения Тадж-Махала, в первую очередь для посещения туристов. С нашей стороны мы планируем ограничить пребывание туристов по одному билету тремя часами", — заявил Амит Кумар, заместитель директора Департамента туризма Агры.

Через несколько недель Верховный суд пообещал снова вернутся к рассмотрению дела о Тадж-Махале. Инспекция по археологии поспешила заявить, что одной лишь чисткой проблему не решить.

"С точки зрения археологического сохранения памятника мы делаем все необходимое, чтобы Тадж-Махал был в безопасности. Что касается окружающей среды, то, насколько мне известно, ответственные министерства и власти Агры готовят предложения для того, чтобы Тадж-Махал мог предстать перед миром в своем первоначальном великолепии", — отметил Девкинандан Димри, руководитель отдела древностей Инспекции по археологии Индии.

Материалы для украшения этого величественного погребального комплекса везли со всего мира. Малахит для инкрустации, например, доставлялся с Урала. 20 тысяч мастеров на протяжении 22 лет работали над Тадж-Махалом, не покладая рук. Как спасти мировое достояние от разрушения, властям Индии предстоит решить в более короткие сроки.