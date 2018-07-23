Тадж-Махал могут снести

Знаменитый на весь мир мавзолей в Агре, построенный монгольским правителем Шах-Джаханом в память о любимой жене, может быть уничтожен. Верховный суд Индии потребовал от властей штата Уттар-Прадеш реконструировать Тадж-Махал. По мнению суда, правительство штата бездействует и не пытается решить проблему по восстановлению одной из главных достопримечательностей Индии.

«Мы не видим ни реальных шагов, ни документа, который бы объяснял стратегию властей. Либо восстанавливайте Тадж-Махал, либо сносите», — сообщает судебный комитет.

За последние несколько лет мраморное сооружение пожелтело из-за загрязнения воздуха — в окрестностях памятника мирового значения до сих пор работают фабрики, а в городе за последние годы увеличилось число машин. Смотрителям реликвии из года в год приходится вручную отмывать мавзолей от копоти. Более того, обмельчавшая и полная мусора река Ямуна стала рассадником насекомых, которые постепенно точат сделанные из песчаника стены, окружающие Тадж-Махал.

Правительство штата обещает предоставить план развития Тадж-Махала на ближайшие сто лет. Проект будет включать в себя озеленение местности, закрытие большого количества фабрик, реконструкцию местной канализационной системы. Помочь в решении проблемы по восстановлению мавзолея-мечети уже вызвались несколько некоммерческих организаций.