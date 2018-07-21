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«Клипперс» и Харрелл согласовали новый контракт
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«Клипперс» и Харрелл согласовали новый контракт 

Чемпионат.com 1 час назад
Ограниченно свободный агент, тяжёлый форвард Монтрезл Харрелл согласовал условия нового контракта с «Лос-Анджелес Клипперс». По условиям договорённости баскетболист останется в калифорнийской команде ещё 2 года, за которые сможет заработать $ 12 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Минувший сезон Харрелл также провёл в составе «Клипперс». В регулярном чемпионате он принял участие в 76 поединках, набирая 11 очков, собирая 4 подбора и совершая 1 передачу за 17 минут игрового времени в среднем.
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