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Тарасов: большое спасибо жёлтым газетёнкам, благодаря вам я купил самолёт
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Тарасов: большое спасибо жёлтым газетёнкам, благодаря вам я купил самолёт 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в «инстаграме» пошутил о покупке самолёта.
«Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря вам, добрые люди дружненько скинули деньги мне на карту и я купил самолёт», — написал Тарасов.
Фото доступно на странице Дмитрия Тарасова в «инстаграме».
Напомним, ранее в этом месяце Тарасов подписал новое соглашение с «Локомотивом», которое рассчитано на один год.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний полузащитник принял участие в 24 матчах (17 — в основе) и забил 2 гола.
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