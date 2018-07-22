Тарасов: большое спасибо жёлтым газетёнкам, благодаря вам я купил самолёт

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в «инстаграме» пошутил о покупке самолёта.

«Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря вам, добрые люди дружненько скинули деньги мне на карту и я купил самолёт», — написал Тарасов.

Фото доступно на странице Дмитрия Тарасова в «инстаграме».

Напомним, ранее в этом месяце Тарасов подписал новое соглашение с «Локомотивом», которое рассчитано на один год.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний полузащитник принял участие в 24 матчах (17 — в основе) и забил 2 гола.