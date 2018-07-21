Волгоградского пса после пластической операции хотят забрать в Англию

У волгоградского пса по кличке Рекс, пережившего уникальную пластическую операцию, появилась новая поклонница в Великобритании . Проникшись трогательной историей спасения пса, англичанка попросил отдать ей нового друга.

К новым хозяевам Рекса предъявляют серьезные требования

— Можно ли мне забрать его себе в Великобританию? — такое сообщение пришло в социальные сети V1.ru от молодой любительницы животных.

Если будущие хозяева покажут свои условия жизни, то Рекс может переехать и заграницу, уверена куратор спасенного пса Наталия Грандовская.

— У нас везде есть волонтеры, которые могут посмотреть на быт будущих хозяев питомца, — уточнила Наталия Грандовская. — Убедившись, что мы отдаем животное в хорошие руки, можем организовать транспортировку. Но для таких особенных питомцев у нас, действительно, строгие требования. Мы отдадим Рекса только опытному человеку — такая собака однозначно не для новичка. Будущий хозяин должен быть финансово независим: если пес заболеет, нам придется ехать и забирать его оттуда? Нужно говорить и о других животных в доме. Кстати, если у человека уже были питомцы, то мы обязательно спросим, по какой причине они погибли.

После знакомства с новым другом Рексу, который совершенно не боится других животных, но осторожничает с людьми, еще придется пройти непростой этап притирки.

— Рекс — абсолютно нормальный пес. Других собак он не боится. А вот к людям все же относится недоверчиво. Все — таки после такой тяжелой травмы у него пошатнулась психика — и это несмотря на то, что сейчас он уже пришел в себя, — добавила Наталия Грандовская.

В прошлом году пес по кличке Рекс вернулся в приют со снятым скальпом — лечить пациента с таким серьезным диагнозом решились лишь ветеринары волгоградской клиники «Аверия». После того, как врачи под наркозом окончательно очистили рану, собака попала на операционный стол. На повторной «пластики» хирурги поправили швы на шее — месте, с которого у Рекса брали донорский лоскут. Непростой пациент, который требовал круглосуточного внимания ассистентов, терапевтов и врачей стационара, пролежал в клинике около месяца.

История волгоградского пса растрогала сотню россиян и жителей других стран: самой лучшей хозяйкой для Рекса пообещала даже молодая американка.