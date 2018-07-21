Как не стать жертвой чужого кредита

Кредит по чужим документам. Москвичка попала в поле зрения коллекторов банка как злостный неплательщик по кредиту, который она никогда не брала. Как выяснилось, по ее паспорту не раз запрашивали разрешение на получение займа. И однажды кредит все-таки выдали. кто использует чужие персональные данные в своих целях?

Чтобы купить в кредит дорогой телефон по чужому документу, нужно всего 10 минут. Девушка из салона мобильной связи просто перепечатала данные с паспорта, даже не проверив его.

"Тот, кто непосредственно контактирует с потребителем финансовых услуг, заинтересован в том, чтобы получить премию. Потому что вопреки общественному мнению зарплаты там небольшие. И если прозевать премию, то доход будет совсем маленьким. Поэтому такой сотрудник весь нацелен на получение премии, то есть на то, чтобы доказать, что он выдал кредит", — рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев

Впрочем, Елена Ерасова ни на секунду не расставалась с паспортом. Но кто-то от ее имени больше 10 раз запрашивал банки на одобрение кредита. Используя так называемые сканы, то есть копии. И вот один банк кредит одобрил. И деньги получила неизвестная женщина в салоне связи в городе Новокуйбышевск под Самарой

Кредит оформил 20-летний сотрудник салона связи Никита Давыдов . К нему даже приходила полиция, ведь настоящая владелица паспорта в Москве написала заявление. И, казалось, простейшая афера раскрыта: оставалось взять жулика, снять показания с камер, сопоставить время. Но полиция не увидела состава преступления: менеджер салона сказал, что он не виноват. Вот и не стали возбуждать дело.

"Я подозреваю, что кто-то шел в Новокуйбышевске мимо "Евросети" , зашел, сел за спину Давыдова, увидел его логин и пароль и оформил этот кредит", — говорит Елена Ерасова.

А в это время банк, в котором уже знали об афере, начал процедуру давления на должника: на Елену отправлена «черная метка» в бюро кредитных историй, подключено коллекторское агентство. Вскоре прошел суд без ведома Елены, вынесено предписание о взыскании средств — за кредит, взятый кем-то по сканам паспорта. Это — отлаженный механизм, говорят банковские эксперты. Процесс взыскания с должника — почти автоматический. А ловить мошенников в своей системе никто не спешит.

"Банк не имеет права производить оперативно-розыскные мероприятия и действует только в рамках гражданского законодательства. Соответственно, он не может искать мошенников", — сказала Елена Калинкина, заместитель руководителя направления интерактивных сервисов.

Елену спасла огласка: шум в Интернете, интерес прессы. Полиция оперативно нашла бывшего менеджера новокуйбышевского салона связи.

Парню уже дали 4 года условно, то есть, по сути, он на свободе и готов к новым финансовым операциям. Банк, наконец, отказался от претензий к Елене. Кредитная история восстановлена. И в примирительном письме было торжественно сказано: «Будем рады в дальнейшем видеть вас в клиентах банка». При том что с момента подлога документов и получения злоумышленником кредита до урегулирования всех вопросов настоящей владелицы паспорта прошел ровно год.

"С тех пор где-то раз в три дня мне звонят с горячей линии банка с просьбой оценить, как они провели работу, и проставить им оценки. Как я их ни блокировала, они звонят с разных номеров", — рассказала Елена.