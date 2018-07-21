В Эфиопии «пророка» арестовали за неудачную попытку воскресить мертвого

Полиция Эфиопии арестовала начинающего «пророка», который попытался воскресить мертвого. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел в городе Галилея в регионе Оромия. Работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайя Бифту. Ссылаясь на историю о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через четыре дня после смерти, он заявил родственникам умершего, что сможет повторить чудо пророка. Отчаявшиеся родственники поверили и согласились раскопать могилу и извлечь тело.

Метод воскрешения был прост. Аеле лег на тело и начал кричать «Белай, вставай!».

В итоге, поняв обман, члены семьи покойного в гневе накинулись на «пророка». На место стычки прибыла полиция, которая спасла Аеле от близких умершего, но затем арестовала его за надругательство над телом.

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