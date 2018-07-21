Ещё
В Эфиопии «пророка» арестовали за неудачную попытку воскресить мертвого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эфиопии «пророка» арестовали за неудачную попытку воскресить мертвого 

Свободная пресса 52 минуты назад
Полиция Эфиопии арестовала начинающего «пророка», который попытался воскресить мертвого. Об этом сообщает «Би-би-си».
Инцидент произошел в городе Галилея в регионе Оромия. Работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайя Бифту. Ссылаясь на историю о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через четыре дня после смерти, он заявил родственникам умершего, что сможет повторить чудо пророка. Отчаявшиеся родственники поверили и согласились раскопать могилу и извлечь тело.
Метод воскрешения был прост. Аеле лег на тело и начал кричать «Белай, вставай!».
В итоге, поняв обман, члены семьи покойного в гневе накинулись на «пророка». На место стычки прибыла полиция, которая спасла Аеле от близких умершего, но затем арестовала его за надругательство над телом.
Новости Эфиопии: Крокодил убил священника во время обряда крещения в Эфиопии
Свободная пресса: последние новости
Московский школьник поразил наставников британского шоу «Голос» Китайские военные отправились в РФ для участия в Армейских международных играх-2018 Депутат из Чебоксар остановил работающий вентилятор языком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США105
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию173
В Казахстане убили игрока КВН25
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу79
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1177
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение