В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН

Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау . Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу. От полученных ранений он скончался, передает местный портал «Лада».

По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.

По факту случившегося ведется расследование, задержаны трое подозреваемых, они местные жители.

32-летний Алимбаев выступал в сборной команды Актобе по КВН. У него остались жена и четверо детей.