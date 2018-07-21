СМИ узнали о задержании одного из участников пыток в ярославской колонии

При этом организация не раскрывает источник информации, пишет издание «Медуза». Накануне «Новая газета» опубликовала видео из ярославской исправительной колонии №1, на кадрах зафиксированы пытки в отношении заключённого Евгения Макарова . По сведениям правозащитников, в противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 установлены. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Инцидент, о котором стало известно сейчас, произошёл год назад. Сегодня «Новая газета» написала, что тогда по этому факту проводилась проверка. Однако следователь следственного отдела по Заволжскому району Ярославля Радион Свирский, которому в то время было 22 года, посмотрев записи персональных видеорегистраторов сотрудников колонии, отказал в возбуждении уголовного дела. Следователь пришёл к выводу, что «применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер».