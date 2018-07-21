Ещё
СМИ узнали о задержании одного из участников пыток в ярославской колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ узнали о задержании одного из участников пыток в ярославской колонии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
При этом организация не раскрывает источник информации, пишет издание «Медуза».
Накануне «Новая газета» опубликовала видео из ярославской исправительной колонии №1, на кадрах зафиксированы пытки в отношении заключённого Евгения Макарова. По сведениям правозащитников, в противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 установлены.
Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Инцидент, о котором стало известно сейчас, произошёл год назад. Сегодня «Новая газета» написала, что тогда по этому факту проводилась проверка. Однако следователь следственного отдела по Заволжскому району Ярославля Радион Свирский, которому в то время было 22 года, посмотрев записи персональных видеорегистраторов сотрудников колонии, отказал в возбуждении уголовного дела. Следователь пришёл к выводу, что «применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер».
Говорит Москва: последние новости
«Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного в колонии под Ярославлем В Уфе убили топ-менеджера завода по производству авиадвигателей Автор канала «Дневник хача» может создать блог для Рамзана Кадырова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США105
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию173
В Казахстане убили игрока КВН25
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу79
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1177
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение