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Администрация Невельского района опубликовала полный список претендентов на пост главы муниципалитета
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Администрация Невельского района опубликовала полный список претендентов на пост главы муниципалитета 

Псковская губерния 1 час назад
Администрация Невельского района опубликовала полные сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы Невельского района на последний день подачи документов — 21 июля. В итоге в избирательную комиссию района поступили документы от Александра Антонова (ЛДПР), Александра Арсеньева (самовыдвижение), Андрея Вихмана («Яблоко»), Вячеслава Евдокименко («Коммунисты России»), Олега Майорова («Единая Россия»), Руслана Мехтиева (самовыдвижение), Дмитрия Семченко (КПРФ), Анатолия Трея («Партия роста»). Добавим, все кандидаты, кроме заместетеля главы района Олега Майорова, уже зарегистрированы, сам Майоров подал документы в ТИК только 21 июля. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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