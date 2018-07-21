Администрация Невельского района опубликовала полный список претендентов на пост главы муниципалитета 

Псковская губерния: последние новости

Фёдор Емельяненко даст мастер-класс для псковских спортсменов

160 лет назад родился самый пожилой обладатель звания Героя Советского Союза

Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы