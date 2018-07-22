Мэрия предложила воронежцам выбрать будущее парка «Орлёнок» 

На рассмотрение горожан представили два варианта развития зелёной зоны». Мэрия Воронежа предложила горожанам выбрать концепцию реконструкции парка «Орлёнок». Голосование открылось в пятницу, 20 июля, в сообществе «Типичный Воронеж». Горожанам предстоит сделать выбор между двумя вариантами: «Новое в старом» и «Парк в парке». Результаты голосования учтут при разработке проекта обновления «Орлёнка». На рассмотрение воронежцев городские власти представили две версии будущего парка. Концепция «Новое в старом» предполагает акцент на активном отдыхе и различных видах досуга под открытым небом. Авторы проекта предлагают наполнить парк зонами для активного отдыха, установить малые архитектурные формы и необычные арт-объекты и актуализировать имеющиеся пешеходные связи.
Концепция «Парк в парке» предлагает создание вокруг фонтана зоны для тихого отдыха, неспешных прогулок и романтических встреч. При этом внешнюю часть парка насытят активным функционалом. В рамках этой концепции предусмотрено восстановление здания Молодёжного театра на его прежнем месте.
За три дня за концепции развития «Орлёнка» проголосовали почти 2,5 тыс. человек. Большинство горожан пока выбирает вариант «Новое в старом». Результаты голосования власти учтут при разработке проекта реконструкции парка. Работы по реконструкции «Орлёнка» будут выполняться в рамках программы благоустройства общественных пространств. Закончить проектирование и определить сметную стоимость проектов планируется в 2018 году, а в следующем году — в случае подтверждения финансирования из федерального бюджета — начать работы. Реконструкция парка займет два года. Предварительная стоимость работ составит 140-160 млн рублей. Позже мэрия представит на обсуждение горожан проекты развития и других парков Воронежа. — Общественные пространства делаются для людей, для их максимально комфортного пребывания там, поэтому все территории, которые будут реконструироваться или создаваться, должны в первую очередь проходить через призму общественного обсуждения. Нужно максимально задействовать интернет-ресурсы и в ближайшее время дать старт общественному обсуждению концепций «Орлёнка» и «Литературного парка». Кроме того, для каждого создаваемого и реконструируемого общественного пространства мы должны подготовить план событийного наполнения и каждый год его пересматривать и дополнять, — поручил глава города Вадим Кстенин в понедельник, 16 июля. Справка К реконструкции парка «Орлёнок» городские власти планировали приступить еще в 2015 году. Концепция, разработанная мэрией, предполагала инвестиции в 800 млн рублей. В 2016 году стоимость работ снизилась до 490 млн рублей. Новый проект предусматривал сохранение структуры парка и использование заброшенного участка, на котором ранее располагались аттракционы. В парке планировалось установить новые аттракционы, в том числе колесо обозрения, построить кафе и установить точки общепита. Ожидалось, что инвестор выполнит работы по договору концессии. В конце 2016 года варианты развития парка разработали участники «Зимней школы „Зодчества VRN“, а бывший мэр Александр Гусев предложил реконструировать парк, не привлекая инвесторов, за счет собственных средств бюджета или с использованием элементов краудсорсинга. В 2017 году городские власти рассматривали вариант вынести разработку концепции реконструкции парка на конкурс, но так его и не объявили. Елена Гончарова