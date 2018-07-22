Мэрия предложила воронежцам выбрать будущее парка «Орлёнок»

На рассмотрение горожан представили два варианта развития зелёной зоны». Мэрия Воронежа предложила горожанам выбрать концепцию реконструкции парка «Орлёнок». Голосование открылось в пятницу, 20 июля, в сообществе «Типичный Воронеж». Горожанам предстоит сделать выбор между двумя вариантами: «Новое в старом» и «Парк в парке». Результаты голосования учтут при разработке проекта обновления «Орлёнка». На рассмотрение воронежцев городские власти представили две версии будущего парка. Концепция «Новое в старом» предполагает акцент на активном отдыхе и различных видах досуга под открытым небом. Авторы проекта предлагают наполнить парк зонами для активного отдыха, установить малые архитектурные формы и необычные арт-объекты и актуализировать имеющиеся пешеходные связи.

Концепция «Парк в парке» предлагает создание вокруг фонтана зоны для тихого отдыха, неспешных прогулок и романтических встреч. При этом внешнюю часть парка насытят активным функционалом. В рамках этой концепции предусмотрено восстановление здания Молодёжного театра на его прежнем месте.