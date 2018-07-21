Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Романова встретилась с хантымансийцами

В столице Югры состоялась встреча Главы Российского императорского дома, Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Романовой с общественностью.

Около ста человек в зале государственного художественного музея собрались, чтобы задать Великой Княгине интересующие вопросы.

В течение полутора часов речь шла об истории России , семьи Романовых, общественной и политической жизни.

Один из первых вопросов касался ощущений гостьи от Сибири, поскольку в сознании многих, этот край выглядит очень суровым. «Ханты-Мансийский автономный округ дает пример удивительного сочетания природы, истории, древней и современной культуры. Я не ожидала увидеть то, в каком прекрасном виде находится столица региона, особенно в сравнении с другими городами России. Порядок, чистота, спокойная обстановка, чистый воздух. Здесь красивые здания, современные школы, сады, здесь растет много детей. Очень приятно видеть такое количество культурных, спортивных объектов. Благодаря этому, Ханты-Мансийск известен во всем мире. Ханты-Мансийск находится в надежных руках. Пусть город, Югра и Россия развиваются такими же темпами, чтобы сохранялись прекрасная атмосфера и порядок», — поделилась Мария Романова.

Член общественной палаты Югры, директор Сургутской филармонии Яков Черняк пригласил Главу Российского императорского дома посетить Сургут , как «один из самых старейших городов Сибири, третий город мирной экспансии на Восток. Федор Иоаннович в 1594 году послал сюда казачьи дружины ставить град Сургут. Это самый крупный город автономного округа».

Мария Владимировна часто посещает регионы России и с интересом приняла предложение, отметив, что визиты обязательно будут продолжаться. Она так же добавила: «Когда в 1992 году я приехала в Россию, все было не так, как сейчас. Тогда страна находилась в очень печальном виде. Но постепенно, понемногу государство вышло из того положения. Сейчас нашу страну знают и уважают, как сильного и надежного партнера, а значит, мы идем верным путем, — сказала она. — Здесь, в Югре, живут улыбчивые, воспитанные, культурные люди, а это хороший признак. Я надеюсь, что набранный в округе темп будет только нарастать. Мы должны уважать друг друга, чтить традиции. Только это обогащает нас».

Также участников встречи интересовала перспектива поддержки благотворительных проектов региона. Мария Владимировна ответила, что все обращения о взаимопомощи в Императорский дом рассматриваются. Если в них есть почва для развития, то посильная поддержка таким инициативам оказывается.

Темой для обсуждения стала тема русского характера и сути его проявления. Великая Княгиня отметила, что независимо от того, где живет и или в каких обстоятельствах находится русский человек, он всегда отличается терпением, силой духа и богатством внутреннего мира.

Напомним, Ее Императорское Высочество находится в Югре с рабочим визитом. Накануне в рамках поездки она посетила Обско-угорского институт прикладных исследований и разработок, приняла участие в церемонии открытия выставки, посвященной посещению в 1891 году села Самарово наследником Цесаревичем Великим Князем Николаем Александровичем, в музее природы и человека.

Музею она передала в дар редкие исторические издания, в числе которых книга с воспоминаниями родителей Марии Романовой Великого Князя Владимира Кирилловича и Великой Княгини Леониды Георгиевны и фотоальбом, изданный в 1957 году, в котором ведется повествование о старшей линии дома Романовых, выжившей после революции.

Перед встречей с общественностью Её Высочество побывала на экскурсии по столице Югры и отметила значимость уникального сочетания современной и древней истории, отношение жителей Ханты-Мансийска к культурному наследию, их бережное отношение к своему городу и стране, что является наивысшим проявлением любви к Родине.