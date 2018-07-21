Власти Афганистана планируют согласовать еще одно перемирие с «Талибан» 

ТАСС, 21 июля. Афганское правительство обсуждает вопрос о заключении режима прекращения огня с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) на период празднования главного мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом сообщило в субботу агентство The Khaama Press.
"Есть шансы, что будет объявлено о заключении режима прекращения огня с движением «Талибан» на период празднования Ид аль-Адха, — сказал пресс-секретарь президента Афганистана Харун Чакхансури. — Обе стороны, правительство и «Талибан», проявляют интерес к еще одному перемирию".
7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с «Талибан» по случаю окончания рамадана (священного для мусульман месяца поста) и праздника Ид аль-Фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное прекращение огня, которое началось 15 июня.