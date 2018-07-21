Ещё
160 лет назад родился самый пожилой обладатель звания Героя Советского Союза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

160 лет назад родился самый пожилой обладатель звания Героя Советского Союза 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: Псковская губерния
21 июля 1858 года родился Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин — самый пожилой обладатель этого высокого звания. Во время Великой Отечественной войны он повторил подвиг Ивана Сусанина. Как рассказала «Псковской губернии» редактор «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева, когда началась Великая Отечественная война, Матвею Кузьмину было почти 83 года. В августе 1941 года деревня Куракино Псковской области, где жил Кузьмин, была оккупирована гитлеровскими войскамиВ феврале 1942 года в его деревню прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для участия в планируемом контрударе, задача которого — отбросить советские войска. Для этого было необходимо скрытно перебросить немецких солдат в деревню Першино, где находились советские солдаты. В качестве проводника немцы выбрали Матвея Кузьмича. Кузьмин послал предупредить о скором прибытии немцев в деревню своего сына, а сам долго водил вражеских солдат окольными путями по псковским лесам. В итоге они оказались у деревни Малкино, где их ждала засада. Поняв, что Кузьмин заманил их в ловушку, немецкий командир застрелил Матвея Кузьмича. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Администрация Невельского района опубликовала полный список претендентов на пост главы муниципалитета Фёдор Емельяненко даст мастер-класс для псковских спортсменов Член избиркома Псковской области получил заказ от комиссии на печать и размещение агитрекламы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США105
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию173
В Казахстане убили игрока КВН25
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу79
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1177
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение