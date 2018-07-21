160 лет назад родился самый пожилой обладатель звания Героя Советского Союза 

21 июля 1858 года родился Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин — самый пожилой обладатель этого высокого звания. Во время Великой Отечественной войны он повторил подвиг Ивана Сусанина. Как рассказала «Псковской губернии» редактор «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева, когда началась Великая Отечественная война, Матвею Кузьмину было почти 83 года. В августе 1941 года деревня Куракино Псковской области, где жил Кузьмин, была оккупирована гитлеровскими войскамиВ феврале 1942 года в его деревню прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для участия в планируемом контрударе, задача которого — отбросить советские войска. Для этого было необходимо скрытно перебросить немецких солдат в деревню Першино, где находились советские солдаты. В качестве проводника немцы выбрали Матвея Кузьмича. Кузьмин послал предупредить о скором прибытии немцев в деревню своего сына, а сам долго водил вражеских солдат окольными путями по псковским лесам. В итоге они оказались у деревни Малкино, где их ждала засада. Поняв, что Кузьмин заманил их в ловушку, немецкий командир застрелил Матвея Кузьмича. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».