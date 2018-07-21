Почему в поездах стоят такие странные чайники

Почему в поездах стоят такие странные чайникиВот мы живем в 21 веке: полёты на Марс и Луну уже не вызывают ажиотажа, у нас в карманах гаджеты, вычислительной мощи которых могут позавидовать настольные ПК, а на АлиЭкспрессе запросто продают чипы для вживления себе в домашних условиях.

Но тем не менее у нас под боком есть множество удивительных вещей, которые должны были кануть в лету еще лет 10 назад. Только и по сей день эти удивительные осколки прошлого успешно выживают и не собираются уходить в мглу веков.

Подумал об этом, когда судьба занесла меня в купейный вагон поезда дальнего следования. Среди табличек о наличии Wi-Fi и зернового кофе из современной кофемашины я увидел таинственный осколок прошлого.

Дровяной водонагревательный узел. Или по народному — «Титан».

Да-да, эта та штука в начале вагона, рядом с купе проводника

В интернете очень мало информации про этот ключевой элемент любого купейного или плацкартного вагона, поэтому я расспросил про Титан проводника своего вагона, и вот что узнал:

Почему этот водонагревательный аппарат называется «Титан»?

Точно об этом никто не знает, но есть 2 версии. Первая — изначально бак для нагрева воды был изобретён для жителей частного сектора — дачников и сельчан.

Бак вмещал в себя до 150 литров воды, которую можно было очень быстро нагреть благодаря трубе внутри по центру бака: через эту трубу выходил дым от горящих дров, а заодно и раскалённый воздух, который нагревал трубу а та, в свою очередь, грела воду вокруг себя.

Принцип работы классического Титана

Нагретая вода, согласно законам физики, также поднимается в верхнюю часть бака, где попадает в выходное отверстие. За отверстием находится тройник, который распределяет дальнейшее направление воды: для душа или на смеситель.

Сооружение в целом выглядело столь монументально и внушительно, что получило народное прозвище «Титан».

В наши дни в поездах конструкция и принцип работы Титана практически не претерпели изменений с 19 века. Sad, but true.

Вторая версия — дровяные водонагреватели выпускались под маркой «Титан», так что это название впоследствие превратилось из собственного в нарицательное (подобно унитазу, который изначально был продуктом югославской компании Unitaz).

Против этой версии говорит тот факт, что марка «Титат» появилась тогда, когда народ уже называл водонагреватели Титанами. Выбирайте версию, которая вам больше нравится:)

А правда, что эта штука до сих пор топится дровами в поезде?

Правда, только не дровами а специальными прессованными торфяными (угольными) брикетами. В каждом вагоне есть запас таких.

Современные Титаны слегка модифицированы и могут использовать в качестве источника питания электрическую сеть вагона. Но это возможно только тогда, когда поезд едет.

Торфяные брикеты для растопки Титана

Если же впереди долгая остановка, то проводник поддерживает температуру воды в Титане при помощи розжига торфяных брикетов: опытным путём выяснил, что для заваривания чайного пакетика вода в Титане должна быть не ниже 75 градусов, согласно термометру.

Мой случайный проводник источник с уверенностью заявил, что по нормативам он обязан поддерживать температуру воды в Титане на отметке в 100 градусов.

Почему нельзя отказаться от дров/торфа/угля в 21 веке?

Вот вы живёте в Москве , Питере или любом другом большом красивом городе. Летаете на самолётах и знать не знаете, что отечественная сеть железных дорог далеко не вся электрифицирована.

Стоит отъехать чуть дальше той же Тюмени , как электрические столбы пропадают — локомотив движется исключительно силой солярного топлива, а зачастую и на угольной тяге, как в вестернах (не шутка).

Напоминаю, на дворе 2018 год, ага.

Так что в случае чрезвычайной ситуации вроде поломки локомотива или ввиду снежных заносов, когда помощь придётся ждать долго, автономный Титан на дровах или угле в каждом вагоне буквально спасёт жизни.

Топка, куда закладывается торф или уголь. Ниже — лоток для прогоревших отходов

Ведь наличие горячей воды в стоящем посреди какого-нибудь поля вагоне — бесценно.

А ещё Титан подключён к системе отопления вагона, так что ещё и как обогреватель работать может.

А что с гигиеной? Вода фильтруется?

Перед подачей состава на перрон проводнику вменяется в обязанности среди прочих дел вымыть Титан изнутри и продезинфицировать.

Если вода во время поездки будет подозрительной по своим вкусовым качествам — можно пожаловаться начальнику поезда на недобросовестную работу проводника.

Это не зашквар: расстройство желудка — самое страшное, что может случится с путешественником в поезде, особенно если туалеты в вагоне старого образца и периодически запираются проводником на ключ во время остановок в населенных пунктах.

Но случаев отравления водой из Титана практически нет.

Титан — место сосредоточия силы в вагоне. И кипятка для твоего «дошика»

Некоторые люди, далёкие от поездной романтики, опрометчиво величают Титан «самоваром». Посмотрите на них укоризненно и поправьте: самовар — совсем другое устройство, не имеющее с могучим Титаном ничего общего.

Если такое услышит проводник, может даже и обидеться.

Несмотря на доступность авиаперелётов, в путешествии поездом есть свое очарование: чай в подстаканниках, монотонный стук колёс, курица на столике и душевные разговоры с попутчиками.

Путешествуйте поездом, только не забывайте подливать в стакан кипяток.

Спасибо Титану.