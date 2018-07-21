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Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна — «Петербургская политика»
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Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна — «Петербургская политика» 

Псковская губерния 1 час назад
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы. Среди регионов, в которых власти максимально позитивно отреагировали на повышение пенсионного возраста эксперты фонда назвали Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области. Среди регионов с минимальной поддержкой — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО. В фонде «Петербургская политика» омтетили, что публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна. Врио губернатора Михаил Ведерников заявил, что с учётом того, что в регионе на большой территории проживает сравнительно небольшое количество населения, которое распределено достаточно неравномерно, Псковская область может стать хорошим модельным регионом по реализации пенсионной реформы. Депутаты областного собрания выбирали из двух проектов — инициативы «Справедливой России» об отклонении проекта («за» высказались» 11 депутатов) и вице-спикера Виктора Антонова — в поддержку пенсионной реформы (одобрили 31 из 42 депутатов). В целом Псковская область получила 3 из 5 возможных баллов в разделе «Публичная солидаризация исполнительной власти» и 4 из 5 баллов в разделе «Публичная солидаризация представительной власти». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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