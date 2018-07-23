Самый таинственный спутник Сатурна показали на фото

На днях NASA опубликовало шесть новых инфракрасные изображений Титана — одного из спутников Сатурна. Благодаря новым изображениям астрономы смогут изучить географические особенности спутника, обычно невидимые из-за плотной атмосферы.

Титан стал первым известным спутником Сатурна. Его открыли в 1665 году, но до сих пор астрономам не удалось полностью изучить его особенности. Большие трудности возникают из-за атмосферы планеты, состоящей из нескольких слоев углеводорода, которая не дает астрономам рассмотреть поверхность спутника.

Из-за углеводородного «смога» Титан выглядит как мыльный желтый шар. Единственная возможность получить четкие снимки спутника — отправить к нему зонд. Это и сделали специалисты NASA.

На задание несколько лет назад отправили космический аппарат «Кассини», изучавший Сатурн с 2004 года. Напомним, что 15 сентября 2017 года миссия зонда закончилась, и он сгорел в атмосфере Сатурна.

Благодаря данным, собранным зондом «Кассини», специалисты NASA узнали много нового не только о Сатурне, но и о его спутнике. Космическому аппарату удалось запечатлеть Титан, и на данный момент это самые качественные снимки поверхности спутника.

Новые изображения получились благодаря обработке снимков с помощи специальной техники.

Последнее фото позволяет сделать менее заметными «швы», образующиеся при объединении снимков, а также помогает «подчеркнуть» мельчайшие спектральные вариации в материалах на поверхности Титана, — отметили астрономы.

На снимках можно заметить, что дюны на экваторе представлены в коричневом цвете, а области в синих и розовых оттенках могут быть покрыты водным льдом.

Это исследование очень важно для ученых, так как Титан во многом похож на Землю. Например, у обеих планет атмосферы наполнены азотом, у обеих имеется тектоническая активность, жидкие океаны, реки и озера на поверхности.

Некоторые специалисты предполагают, что на Титане можно обнаружить элементы, необходимые для зарождения жизни.