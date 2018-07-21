Чёрно-белая квартира на 60 квадратах в Киеве

Концепция этого интерьера построена на контрастном сочетании чёрного и белого и использовании глянцевых и зеркальных поверхностей. Таким было одно из требований заказчика. На базе этих двух цветов делалась подборка не только освещения, но и мебели.

Юрий Зименко, дизайнер интерьеров

Основатель «Дизайн-студии Юрия Зименко» с 2000 года.

В 2015 студия получила известную британскую премию European Property Awards.

Наряду с Philippe Starck и Kelly Hoppen Юрий Зименко публикуется на страницах книги Design Art of Villa 4.

Zimenko.ua — Для этого помещения потребовалась перепланировка, так как все комнаты были огорожены стенами. Сделали открытую кухню, перетекающую в гостиную. С гостиной пришлось поступить нестандартно — закрыв входную группу шторой, мы спасли таким образом площадь и внесли в неё ощущение уединённости и уюта. В спальной комнате пришлось модернизировать старый балкон в уютный и располагающий к работе офис. Даже рано утром здесь можно посидеть с чашкой кофе или почитать любимый журнал на удобном диване.

Стены, покрытые белой, переливающейся перламутровым блеском декоративной штукатуркой, служат идеальным фоном для чёрной мебели. Чтобы смягчить строгость чёрно-белой гаммы, пол выстелен паркетом из дерева айпе‚ тонированного в тёмный цвет. Чтобы выдержать общий стиль пространства и привнести в него шарм, в спальной комнате разместили лампы Kartell, а пару чёрному креслу в гостиной составляет роскошная, декорированная подвесками из кристаллов люстра. Рядом красуется стильный торшер, напоминающий стальной фонарик на подставке.

Кухня Fabel была выбрана неслучайно, так как в ней много функций и она очень гармонично вписалась в этот проект. Она получилось лёгкой и парящей и, главное, не перетягивает на себя внимание, так как мы стремились сделать интерьер целостным и гармоничным.

Гостиная:

диван — Flexform;

кресло — Mui;

столик — Olivar.

Выбор мебели был обусловлен любовью заказчика к итальянским фабрикам и просто к красивой мебели. Именно эта мебель подошла как нельзя лучше в интерьер и стала акцентом в гостиной комнате.

Спальня:

кровать — Flo;

светильники — Philippe Starck;

покрывало и ковёр — Mui.

Благодаря именно этим фабрикам, которые были выбраны для дизайна спальной комнаты, удалось сохранить и выдержать концепцию всего проекта и создать особую атмосферу в приватной зоне. В таком интерьере уютно просыпаться в любую погоду и время года, именно эта комната получилась с особой атмосферой, которая близка по духу пожеланиям заказчика.

Санузел:

сантехника — Philippe Starck;

люстра — Mui.

Балкон, трансформированный в кабинет:

стол — Minotti;

диван — Flexform.

В этом проекте обои во всех помещениях, кроме санузла, выкрашены в белый цвет. Такой выбор цвета был особым пожеланием заказчика. Мы, в свою очередь, подчеркнули этот белый акцентными предметами.

Пол в этом пространстве выстелен паркетом из дерева айпе‚ тонированным в тёмный цвет. Благодаря именно этой породе дерева и его тонировке автору удалось получить некий контраст и привнести уют.

Двери произведены местной фабрикой на Украине

На мой взгляд, самое ценное в этом проекте то, что заказчик остался очень доволен. Для меня как дизайнера это и есть лучшая награда. Главное — на начальном этапе работы с заказчиком понять, что именно ему близко и в каком пространстве он смог бы жить. Ведь это очень важно!

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