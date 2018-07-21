Появился ТОП среди кроссоверов на Северном Кавказе

Исследователи составили рейтинг кроссоверов, пользовавшихся наибольшей популярностью в течение 5 месяцев 2018 года.

Исследователи изучили данные по продажам новых кроссоверов на всей территории Северного Кавказа. В частности выяснилось, что за временной промежуток с января по май было продано 20 900 машин, что превысило показатель 2017 года на 18 с лишним процентов.

Информация от дилеров свидетельствует о том, что пальма первенства пока держится за южнокорейским Hyundai Creta. Пока что было куплено 623 единицы этого кроссовера.

Второе и третье место поделили представители отечественного автопрома — автомобили семейства Lada. Так, внедорожник 4 х 4 завоевал симпатии 459 покупателей. Модель Xray пришлась по душе 276 автовладельцам.