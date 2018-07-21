Небольшой червь завелся в глазу у китаянки

Шестисантиметровый червь поразил глазницу любительницы экзотического мяса и змей из Китая . И выяснилось это только во время операции, сообщила Daily Mail.

Женщина обратилась к врачу с жалобами на то, что ее глаз опух, а также на месячные боли, предварявшие образование шишки. Офтальмолог решила, что это доброкачественная опухоль и предложила вырезать ее. Во время операции выяснилось, что в ее глазу живет шестисантиметровый червь.

По мнению врачей, личинки могли попасть в организм с сырым мясом экзотических животных, которое она очень любит. Вылупившийся червь из кишечника попал в тело. Для того, чтобы убедиться, что черви не попали в мозг, врачи провели ей магнитно-резонансную томографию. Сейчас несчастная ждет результатов. Врачи пообещали в скором времени отпустить ее домой, если выяснится, что все в порядке.

Жительница британского города Бристен Таня Черножуков лишилась ноги из‐за запущенной язвы. Она образовалась из‐за пореза после бритья.