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Небольшой червь завелся в глазу у китаянки
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Небольшой червь завелся в глазу у китаянки 

360tv.ru 1 час назад
Шестисантиметровый червь поразил глазницу любительницы экзотического мяса и змей из Китая. И выяснилось это только во время операции, сообщила Daily Mail.
Женщина обратилась к врачу с жалобами на то, что ее глаз опух, а также на месячные боли, предварявшие образование шишки. Офтальмолог решила, что это доброкачественная опухоль и предложила вырезать ее. Во время операции выяснилось, что в ее глазу живет шестисантиметровый червь.
По мнению врачей, личинки могли попасть в организм с сырым мясом экзотических животных, которое она очень любит. Вылупившийся червь из кишечника попал в тело. Для того, чтобы убедиться, что черви не попали в мозг, врачи провели ей магнитно-резонансную томографию. Сейчас несчастная ждет результатов. Врачи пообещали в скором времени отпустить ее домой, если выяснится, что все в порядке.
Жительница британского города Бристен Таня Черножуков лишилась ноги из‐за запущенной язвы. Она образовалась из‐за пореза после бритья.
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