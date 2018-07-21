Почему после родов женщине запрещено 40 дней заходить в храм

После рождения ребенка женщина может вновь начать посещать церковь только через 40 дней со знаменательного события. Как только положенный срок минует, священник должен прочитать над ней специальную очистительную молитву, и только тогда она получит возможность причаститься.

Ветхозаветные иудеи

Начнем с того, что Новый Завет не содержит каких-либо четких положений о том, что недавно родившей женщине нельзя заходить в храм. Данная традиция берет свое начало с библейских времен.

Так, в главе 12 Книги Левит говорится, что женщина считается «духовно нечистой» в течение семи дней после рождения мальчика, а затем еще 33 дня она должна сидеть дома и не прикасаться к предметам, которые имеют культовое значение. То есть, в общей сложности — 40 дней. Но после рождения девочки, что ветхозаветные мудрецы искренне считали менее богоугодным поступком, срок такой изоляции молодой матери увеличивался вдвое и составлял уже целых 80 дней (40 — за себя, 40 — за «нечистоту» новорожденной дочери).

Насколько авторы Талмуда разбирались в женской психологии, можно судить по содержащемуся там объяснению причины данного запрета. Эти благородные мужи полагали, что женщина, испытывая родовые муки, теоретически может дать себе зарок больше никогда не заниматься сексом, чтобы не зачинать ребенка. И за данное гипотетическое обещание, женщина якобы виновна перед Богом, поэтому она «духовно нечиста» после родов.

Кстати, Талмуд уделяет много внимания вопросам духовной нечистоты. Ее самой высокой степенью является трупная. Любой человек, находившийся рядом с покойником, не допускался в храм в течение семи дней после похорон.

Нида — еще одна степень нечистоты, она связана с естественными кровотечениями у женщин во время менструаций, а также с выделениями организма после родов. Поэтому, согласно Ветхому Завету, женщине воспрещается входить в храм во время месячных, а также после рождения ребенка.

Впрочем, в «эти дни» иудеи запрещали женщинам очень многое: секс с мужьями; нежные касания и поцелуи; сон в супружеской постели; питание за одним столом со всей семьей и т.п.

Новый Завет

Согласно учению Христа, только греховные помыслы могут сделать человека «нечистым». Постановление о том, что женщинам нельзя входить в храм в течение 40 дней после родов, не принималось ни на одном Вселенском соборе. Единственное объяснение, условно принятое священнослужителями, касается установленного в Новом Завете запрета проливать кровь в храме.

Дело в том, что в библейские времена было принято совершать жертвоприношение животных. Но Иисус и его апостолы категорически отвергали данный ритуал. Не разрешая проливать кровь в храме, они имели в виду именно отказ от подобных обычаев, восходящих своими корнями к древнему язычеству.

В главах 27-30 Книги 6 Дидаскалии (постановления апостолов) говорится, что рождение ребенка чисто, и никакие физиологические особенности данного процесса не противны Богу. Поскольку Святой Дух всегда присутствует в каждом живом создании, не стоит считать женщину после родов «духовно нечистой», следуя ветхозаветному пониманию.

Опасения язычников

Число 40 является сакральным для представителей многих народов. Его часто связывают с рождением и смертью. Представление, что душа покойного в течение 40 дней после смерти блуждает в мире живых, возникло на заре человечества. Точно так же язычники всегда верили, что новорожденный в течение первых 40 дней еще неокончательно утвердился в нашем мире. И поэтому первые полтора месяца его матери следует быть крайне осторожной.

Молодой маме с ребенком лучше не показываться в общественных местах, чтобы не нарваться на сглаз, ведь многие люди могут позавидовать ее счастью. А поскольку малыш в течение первых 40 дней после рождения еще не является частью мира живых в полной мере, этот негатив способен привести к печальным последствиям. Поэтому и показывать его кому-то кроме родственников и близких друзей в первое время после рождения считалось опасным.

Кстати, согласно Священному Писанию, Божья Мать принесла новорожденного Иисуса в храм только после того, как прошло 40 дней с момента рождения малыша.

Еще одной причиной такого запрета может быть опасение, что молодая женщина, организм которой ослаблен родами, ненароком подхватит инфекцию в местах массового скопления людей. Стоит ли говорить, что для новорожденного в первые дни его жизни любая болезнь может оказаться смертельной.

Мнения современных православных священников по данной проблеме разделились. Одни считают, что не следует нарушать веками устоявшихся традиций, а другие думают, что рождение ребенка не должно быть препятствием для духовной жизни. Есть и сторонники «умеренной середины», которые разрешают женщинам во время месячных и сразу после родов ходить в храм и молиться, правда, при этом им нельзя причащаться и касаться религиозных святынь.

Как правило, в этом вопросе прихожанки следуют наставлениям тех священнослужителей, к чьей пастве они относятся. Впрочем, несоблюдение каких-то правил из этой серии не считается грехом, и это не повод осуждать женщину автоматически. Речь идет не о грехе, а лишь о проступке, если настоятель церкви вообще так расценивает ее поведение.

По обычаю через 40 дней после родов, подобно Богородице, молодая мать приходит в храм со своим ребенком. Священник читает над ней специальную очистительную молитву. Она довольно короткая, ее суть сводится к одной просьбе к Богу: «… омый ея скверну телесную и скверну душевную во исполнении четыредесяти дний». После этого женщина может причащаться.

Затем молитва читается над ребенком, независимо от того, был он уже крещен или нет. Священник обращается к Богу с просьбой благословить дитя.