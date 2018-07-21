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Бойфренд Джорджа Майкла спустя почти два года после смерти певца: «Это было самоубийство»
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Бойфренд Джорджа Майкла спустя почти два года после смерти певца: «Это было самоубийство» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Фади Фаваз и Джордж Майкл
Почти два года назад на 53 году жизни умер Джордж Майкл. Случилось это на Рождество. И по официальным данным, скончался артист от сердечной недостаточности. Но сегодня в СМИ появилась другая версия — его бойфренд Фади Фаваз написал о реальных обстоятельствах смерти популярного исполнителя. Он заявил, что это было самоубийство.
В своем письме, опубликованном на страницах The Sun, он откровенно рассказал о том, что на самом деле произошло с его возлюбленным:
Я устал от того, что люди постоянно спрашивают меня о том, что произошло в тот рождественский день. Позвольте мне рассказать вам. Джордж умер в день рождения его матер (25 декабря — день рождения матери певца Лесли Харрисон. Она долгое время боролась с раком, но умерла в 1997 году — Прим. ред.). И этот факт должен ответить на некоторые вопросы. И я не говорю о том, что ему потребовалось пять попыток, чтобы свести счеты с жизнью. Думаю, что это важно для составления полной и правдивой картины.
Напомним, что именно 45-летний Фади Фаваз обнаружил бездыханное тело Джорджа Майкла 25 декабря 2016 года и позвонил в полицию.
Джордж Майкл
Стоит отметить, что в 2017 году в Twitter спутника жизни Джорджа Майкла уже появлялась запись о том, что на самом деле певец покончил жизнь самоубийством. Позже Фаваз опроверг эту информацию, сказав, что его аккаунт взломали.
Фади Фаваз и Джордж Майкл
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