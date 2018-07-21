Лариса Долина сразила поклонников выходом в свет без макияжа

Певица Лариса Долина пришла на фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала », который ежегодно проходит в Латвии , без грамма косметики. В таком виде ее вместе с шестилетней внучкой Сашей встретил корреспондент издания Дни.ру.

— Замечательная аура и ощущение спокойствия и умиротворения. Лучший отдых представить невозможно! Я счастлива, что внучка будет какую-то часть своей жизни проводить здесь, на Янтарном берегу! — поделилась Долина с журналистом.

Отмечается, что, несмотря на полное отсутствие макияжа, артистка выглядела прекрасно и при том значительно моложе своих 62 лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лариса Долина решила забросить диеты, поскольку «уже всем все доказала, и настало время жить в удовольствие».