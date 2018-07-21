УК, из-за которой на маленькую девочку упала глыба льда, заплатит штраф

Управляющая компания, по вине которой в Перми на девятимесячную девочку упала глыба льда в начале апреля 2018 года, заплатит штраф.

Как сообщает краевая прокуратура, УК «ГАРАНТ» привлекли к ответственности за ненадлежащее осуществление полномочий. Прокуратура проверила компанию по факту соблюдения прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.

Ведомство установило, что УК нарушила закон, вовремя не очистив крышу дома № 111 по улице Маршала Рыбалко, где произошла трагедия с девочкой.

Прокурор возбудил в отношении компании уголовное дело об административном правонарушении. Мировой судья признал управляющую компанию виновной и привлёк к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в начале апреля 2018 года. С кровли дома на грудного ребёнка упала глыба льда. Девочка получила травмы, несовмещённые с жизнью и впала в кому. Вскоре ребёнок скончался.