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УК, из-за которой на маленькую девочку упала глыба льда, заплатит штраф
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УК, из-за которой на маленькую девочку упала глыба льда, заплатит штраф 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Управляющая компания, по вине которой в Перми на девятимесячную девочку упала глыба льда в начале апреля 2018 года, заплатит штраф.
Как сообщает краевая прокуратура, УК «ГАРАНТ» привлекли к ответственности за ненадлежащее осуществление полномочий. Прокуратура проверила компанию по факту соблюдения прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.
Ведомство установило, что УК нарушила закон, вовремя не очистив крышу дома № 111 по улице Маршала Рыбалко, где произошла трагедия с девочкой.
Прокурор возбудил в отношении компании уголовное дело об административном правонарушении. Мировой судья признал управляющую компанию виновной и привлёк к штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, трагедия произошла в начале апреля 2018 года. С кровли дома на грудного ребёнка упала глыба льда. Девочка получила травмы, несовмещённые с жизнью и впала в кому. Вскоре ребёнок скончался.
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