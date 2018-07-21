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Казахстанский рабочий выжил после падения на него 80 тонн камней
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Казахстанский рабочий выжил после падения на него 80 тонн камней 

Мир24 22 минуты назад
В карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Казахстане на экскаватор, внутри которого находился 25-летний рабочий, обрушилась горная порода. В результате спасательной операции мужчине удалось выжить, пишет «Интерфакс».
Инцидент произошел в субботу утром. Как рассказал глава областного департамента чрезвычайных ситуаций Алексей Советов, сначала сдвинулась скальная порода весом около 500 тонн, потом от нее оторвался кусок весом около 100 тонн. В итоге на экскаватор рухнул камень массой порядка 80 тонн.
Спасатели работали 12 часов. Из-за величины камня трос, который к нему пристегивали, постоянно рвался. Все время операции мужчина находился в сознании, и врачи имели доступ к нему, но вытащить не могли из-за застрявшей ноги.
Первым делом пытались сделать под него подкоп, но ему было слишком больно, потом пытались нагреть металл, но это было чревато ожогами. Еще его мазали скипидаром, чтобы вытащить.
«В результате освободили вначале одну ногу, потом вторую и вытащили на поверхность под всеобщие аплодисменты», — рассказал Советов.
Экскаваторщика отправили в больницу, его состояние не уточняется. В спасательной операции участвовали более 60 человек.
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