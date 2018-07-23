Ещё
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии детей из лагеря «Вымпел»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии детей из лагеря «Вымпел» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ФЕОДОСИЯ, 23 июля — РИА Новости Крым. Версия отравления у детей в детском лагере «Вымпел» в Феодосии не подтверждается. Об этом в понедельник в ходе аппаратного совещания в администрации курортного города сообщил начальник территориального отдела по Феодосии, Судаку и Кировскому району Межрегионального управления Роспотребнадзоа по РК и Севастополю Василий Мизин.
В субботу в социальных сетях тревогу забили родители отдыхающих в лагере детей. Как рассказала РИА Новости Крым руководитель Роскомнадзора Наталья Пеньковская, в этот же день на место выехала межведомственная комиссия для отбора проб для лабораторных исследований. Но информация не подтвердилась. Со слов главы города Сергея Фомича, в субботу трое детей без признаков отравления были доставлены в больницу по просьбе родителей. У них отравления не выявлено.
По словам Василия Мизина, у троих воспитанников лагеря подтвердился диагноз дисфункциональное расстройство.
"Утром их всех выписали здоровыми из больницы. Вчера было шесть обращений, четыре из них нас заинтересовали — мы всех четверых отправили в инфекционное отделение, при этом, трех вернули обратно сразу, потому что не нашли достаточно симптомов для госпитализации. Один ребенок с температурой 37,4 остался в отделении. Сегодня утром температуры у него уже нет, предварительный диагноз — дисфункциональное расстройство кишечного тракта", — сообщил представитель Роскомнадзора.
Он также отметил, что, в ходе проведенных обследований были отобраны пробы пищи, смыв воды, взяты анализы у всех сотрудников учреждения и недомогающих детей. Для того, чтобы держать ситуацию под контролем, сегодня у четверых обратившихся повторно отобраны и отправлены в Симферополь материалы.
"На сегодняшний день, ситуация не вызывает какой-либо тревоги", — заключил Мизин.
РИА Новости Крым: последние новости
Севастополец получил 10 лет колонии за контрабанду наркотиков из Украины Отечественные ученые могут вывести вина Крыма на европейский рынок - эксперт Глава аналитического центра "Роскосмоса" подал в отставку после обысков ФСБ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор504
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России127
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение