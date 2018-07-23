В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии детей из лагеря «Вымпел»

ФЕОДОСИЯ, 23 июля — РИА Новости Крым . Версия отравления у детей в детском лагере «Вымпел» в Феодосии не подтверждается. Об этом в понедельник в ходе аппаратного совещания в администрации курортного города сообщил начальник территориального отдела по Феодосии, Судаку и Кировскому району Межрегионального управления Роспотребнадзоа по РК и Севастополю Василий Мизин.

В субботу в социальных сетях тревогу забили родители отдыхающих в лагере детей. Как рассказала РИА Новости Крым руководитель Роскомнадзора Наталья Пеньковская, в этот же день на место выехала межведомственная комиссия для отбора проб для лабораторных исследований. Но информация не подтвердилась. Со слов главы города Сергея Фомича, в субботу трое детей без признаков отравления были доставлены в больницу по просьбе родителей. У них отравления не выявлено.

По словам Василия Мизина, у троих воспитанников лагеря подтвердился диагноз дисфункциональное расстройство.

"Утром их всех выписали здоровыми из больницы. Вчера было шесть обращений, четыре из них нас заинтересовали — мы всех четверых отправили в инфекционное отделение, при этом, трех вернули обратно сразу, потому что не нашли достаточно симптомов для госпитализации. Один ребенок с температурой 37,4 остался в отделении. Сегодня утром температуры у него уже нет, предварительный диагноз — дисфункциональное расстройство кишечного тракта", — сообщил представитель Роскомнадзора

Он также отметил, что, в ходе проведенных обследований были отобраны пробы пищи, смыв воды, взяты анализы у всех сотрудников учреждения и недомогающих детей. Для того, чтобы держать ситуацию под контролем, сегодня у четверых обратившихся повторно отобраны и отправлены в Симферополь материалы.

"На сегодняшний день, ситуация не вызывает какой-либо тревоги", — заключил Мизин.