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В Угличское водохранилище выпустили 117 тысяч особей стерляди
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В Угличское водохранилище выпустили 117 тысяч особей стерляди 

tvernews.ru 38 минут назад
Фото: tvernews.ru
Молодь стерляди погрузили 26 июня на «Конаковском заводе по осетроводству», опломбировали контейнеры и погрузили в специальную живорыбную машину.
В Угличском водохранилище молодь стерляди в количестве 117 206 особей выпустили в в присутствии старшего госинспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области и главного специалиста отдела обеспечения в сфере рыбохозяйственной деятельности ФГБНУ «ВНИИПРХ».
Выпуск рыбы в Угличское водохранилище осуществлялся в рамках государственного задания ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйствa».
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