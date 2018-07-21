В Угличское водохранилище выпустили 117 тысяч особей стерляди

Молодь стерляди погрузили 26 июня на «Конаковском заводе по осетроводству», опломбировали контейнеры и погрузили в специальную живорыбную машину.

В Угличском водохранилище молодь стерляди в количестве 117 206 особей выпустили в в присутствии старшего госинспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области и главного специалиста отдела обеспечения в сфере рыбохозяйственной деятельности ФГБНУ «ВНИИПРХ».

Выпуск рыбы в Угличское водохранилище осуществлялся в рамках государственного задания ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйствa».