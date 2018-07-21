Мутко надеется, что братья Березуцкие останутся в футболе

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Вице-премьер Виталий Мутко надеется, что завершившие игровую карьеру братья Василий и Алексей Березуцкие продолжат приносить пользу футболу. Об этом он сказал ТАСС.

Березуцкие, которым в июне исполнилось 36 лет, официально объявили о завершении карьеры в субботу.

"Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет, — отреагировал Мутко. — Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм".

"Хочу поблагодарить их за огромный вклад вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение. Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего", — добавил он.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за армейцев 531 матч, в которых отличился 14 раз.

Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 года, всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр. Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008, участвовали в чемпионате Европы — 2016. Василий также входил в состав национальной команды на чемпионате мира 2014 года, Алексей принимал участие в матчах чемпионата Европы 2012 года.