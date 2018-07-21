Игнатьев: Березуцкие представляют собой целый большой этап российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение бывших защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить спортивную карьеру.

«Как бы нам этого не хотелось, но футболистам приходится завершать карьеру. Кто-то уходит спокойно и бесследно, а о Березуцких ещё долго будут вспоминать. Очень жаль, что уходят и они, и Сергей Игнашевич », — заявил Игнатьев RT.

Он высказал мнение, что причиной ухода стали не проблемы со здоровьем или проигранная более молодым игрокам конкуренция, а желание больше времени проводить с семьями.

«Надо принять их решение. Березуцкие представляют собой целый большой этап российского футбола. Если начать вспоминать, кто за последнее десятилетие добивался самых больших успехов, то обязательно назовём двух братьев. Они приносили честь и славу сборной России и ЦСКА. Теперь мы переворачиваем серьёзную страницу футбольной истории», — добавил специалист.

Ранее ЦСКА официально объявил, что братья Березуцкие завершили спортивную карьеру.