При восхождении на Эльбрус пострадала туристка 

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски туристки, которая пострадала при восхождении на Эльбрус, сообщили в субботу в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
"В 17:30 мск в Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по КБР, поступила предварительная информация о том, что при восхождении по туристическому маршруту в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус в районе скал Пастухова (высота 4,8 тыс. м над уровнем моря), пострадала туристка", — говорится в сообщении.
На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация уточняется.