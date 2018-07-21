Кожа, грязь, трава: ТОП-10 необычных сувениров из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 июл — РИА Новости Крым . Сложно найти человека, которому ни разу не приходилось ломать голову над тем, какие сувениры привести с отдыха в Крыму друзьям и родственникам. Поделки из ракушек и можжевеловые подставки для чайников давно уже не интересны. Сайт РИА Новости Крым подобрал сувениры, за которые точно не будет стыдно перед близкими.

Открытки, стикеры

Открытка с изображением Евпатории

Красочные открытки, иллюстрирующие достопримечательности Феодосии, Евпатории, Симферополя, Севастополя и других уголков полуострова, не менее приятно посмотреть в холодный зимний вечер, чем фотокарточки с отдыха. К тому же, подарок, изготовленный крымскими мастерами, будет приятно найти в почтовом ящике (не электронном, конечно) другу, с которым вас разделяют километры.

Авторские наклейки и стикеры порадуют не только детей, но и взрослых, ведь их можно приклеить куда угодно: на телефон, компьютер, блокнот и даже на автомобиль. Красиво оформленные мини-альбомы с авторскими наклейками пока не встретишь на сувенирных рынках, однако их несложно найти в социальных сетях.

Сакская грязь и розовая соль

Морская соль на солевом промысле в Крыму

Не только красивые, но и полезные подарки можно привезти из Крыма. Грязи , широко использующиеся в косметологии, порадуют прекрасную половину человечества. В состав грязей из Сакского региона входят фтор, литий, различные витамины. Они помогают при артрите, артрозе, заболеваниях нервной системы и реабилитации после травм и хирургических вмешательств.

Полуостров славится и розовой морской солью, которую выращивают и добывают на озере Сасык-Сиваш. Подобные технологии используются в Испании , Франции, Японии , однако именно в Сакском районе соль созревает в природном озере, а не в цементном бассейне. Розовой солью приправляют еду, а также добавляют ее в ванны, чтобы расслабиться.

Кожгалантерея

Подарки из кожи с крымским логотипом

За последние четыре года в Республике стало стремительно развиваться кожевенное дело. Небольшие семейные подряды и мануфактуры побольше изготовляют ключницы, кошельки, сумки, ремни и другие аксессуары из кожи. Эксклюзивные изделия на заказ с лейблом «сделано в Крыму» можно найти на выставках, ярмарках, в сувенирных лавках на фестивалях.

Одежда

Футболка с изображение крымской хурмы

Футболки с изображениями политиков, флагов Крыма и России , тельняшки несложно найти на любом сувенирном рынке. Однако, запасшись терпением, вы найдете предметы одежды, которые приятно надеть не только на пляжную вечеринку, но и прийти в обновке на работу или в гости. Их можно найти в небольших магазинах одежды Симферополя, Ялты и Севастополя, где собраны эксклюзивные изделия местных модельеров.

Регионы России. Крым

Столовые и игристые вина Крыма давно не нуждаются в рекламе. Многие марки представлены в винных магазинах по всей России, однако именно в Крыму можно найти редкие коллекции, которые предлагают только в фирменных магазинах. Кстати, некоторые заводы Республики приглашают туристов на экскурсию, где эксперты рассказывают и показывают все этапы изготовления этого напитка.

Чай, саше из трав

Крымский чай Чаи с горными травами и саше, которые придают приятный аромат, один из самых популярных сувениров, которые продаются буквально везде. Чаще всего в их состав входят зверобой, чабрец, листья и плоды кизила, мелиса, шиповник, лепестки чайной розы. Естественно, что состав чая можно подобрать по собственным предпочтениям и нуждам, ведь крымские травы помогают в лечении множества болезней. Тем не менее, этот недорогой и практичный подарок порадует и близкого родственника, и коллегу по работе.

Авторские украшения

Украшения с подвеской в форме Крымского полуострова

Украшения ручной работы из различных металлов с использованием полудрагоценных и драгоценных камней станут не только приятной мелочью, но даже настоящим подарком на большой праздник. В небольших магазинчиках и лавках местных мастеров можно приобрести кулоны, подвески, колечки и заколки другие аксессуары на любой вкус.

Эфирные масла и косметика

Натуральная крымская косметика

Эфиро-масличное производство в Крыму достигло пика своего развития во времена СССР. В украинский период крымские предприятия пришли в упадок, однако за последние годы производство эфирный масел начало возрождаться. Сейчас на полуострове произрастают десятки видов растений, из которых производят натуральные эфирные масла: лаванда, роза, шалфей, полынь, кориандр, мята и фенхель. Крымская косметика привлекает отдыхающих небольшой ценой и натуральными компонентами в составе. Маски для лица, шампуни, кремы, моющие средства заслуженно пользуются популярностью у туристов.

Ялтинский лук "Ялтинскиий" лук Плантации настоящего крымского лука расположены в предгорье возле сел Запрудное и Лавровое на Южном берегу Крыма. Самый ароматный и сладкий салатный лук продается почти в каждой сувенирной лавке и вдоль ялтинской трассы, однако будьте осторожны: торговцы часто выдают «степную пародию» за крымский продукт.

Саженцы из ботсада

Саженец оливкового дерева в Никитском ботаническом саду Крыма

Устроить на даче или в частном доме ботанический сад в миниатюре поможет поездка в Никитский ботсад, где можно приобрести почти все образцы, представление взору посетителей. На месте вы также получите консультацию: приживутся ли в вашем регионе те или иные растения. Пока же популярностью пользуются лаванда, розмарин и розы, разведением которых в Никитском ботаническом саду занимаются с начала XIX века. Саженцы и семена редких растений, которые вы больше нигде не увидите, будут радовать глаз еще долго после отпуска в Крыму.