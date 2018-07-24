О практике завязывания транспортно-пересадочных узлов

Одно из главных слов, звучавших на только что состоявшемся Московском урбанистическом форуме — развитие. Одно из направлений развития Москвы — экономическое.

Как отметил в своем выступлении глава столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов , в среднесрочной перспективе город делает ставку на развитие московской агломерации, становление инновационной экономики, продолжение превращения столицы в центр российского и мирового формирования человеческого капитала, развитие технологий «умного города», а также совершенствование городской среды.

С этой точки зрения, пожалуй, первое, что власти могут сегодня предложить инвесторам, ориентированным на вложения в рынок недвижимости — ТПУ, по словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, стоящие на пересечении многих интересов и интересов многих.

«Хочу сказать, что это самая тяжелая для нас программа, потому что она подразумевает увязку многих проектов, многих заказчиков, интересы населения. Большой объем тянет за собой перестройка недвижимости, потому что именно транспортно-пересадочные узлы позволяют нам экономить время в пути и развивать территорию вокруг, развивать внешнюю доступность».

Причем, как подчеркнул в интервью Business FM Владимир Ефимов, правительство готово прислушиваться к мнению инвесторов.

Владимир Ефимов глава столичного Департамента экономической политики и развития «Это комплексное развитие территории вокруг новых станций метро, МЦК. В будущем — это наши диаметры, которые свяжут город сверху донизу, справа налево, и соответствующие проекты транспортно-пересадочных узлов город сейчас готовит. Часть из них уже была реализована. Мы прислушивались к мнению инвесторов еще на стадии подготовки этих проектов. Инвестору более понятно, какое наполнение, какой функционал тех или иных объектов в данном конкретном случае будет более востребован. Но мы всегда сохраняем в этих проектах транспортную составляющую, удобства пассажиров, для которых в первую очередь эти узлы и строятся».

Чтобы стало понятно, о работе какого масштаба идет речь, пара примеров: скажем, в составе ТПУ «Некрасовка» появятся бассейны, экстрим-парк и ледовый каток, а пассажиропоток ТПУ «Рязанская» будет сопоставим с тремя вокзалами Москвы.