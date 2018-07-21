Что такое роуминг, и с чем его едят

Про GSM-роуминг слышали все. Многие даже знают, что бывает несколько видов роуминга. Для тех, кто не знает, мы расскажем об этом. Кроме того, мы объясним, как работает роуминг и что входит в это понятие. Прочитав эту статью, вы будете знать все об использовании своей домашней SIM-карты за пределами родного региона.

Что такое роуминг и как он работает

Еще раз скажем, что речь пойдет именно о GSM-роуминге. Существуют и другие типы роуминга, но мы оставим их на потом.

И так, GSM-роумингом называют ситуацию, в которой устройство подключается к сети, которая не предназначена для работы с этим устройством, не является его домашней сетью.

У роуминга есть два вида: междугородний и международный. Кроме того, существует роуминг голосовой связи и SMS, и роуминг данных.

Подключение роуминга начинается с обновления информации о местоположении. На этом шаге устройство ищет сеть, к которой может подключиться, и не находит домашней сети. В этом случае направляется запрос доступной сети с информацией о пользователе и требованием разрешения на роуминг. Если все проходит удачно, устройство подключается к локальной сети, которая перенаправляет всю информацию в домашнюю сеть.

Междугородний роуминг

Из названия понятно, что это роуминг, который используется в той же стране, в которой расположена ваша домашняя сеть. Просто, при определенных обстоятельствах, пользователи вынуждены подключаться к другой сети. Фактически, все виртуальные операторы работают в роуминге, так как у них нет собственных сетей.

Международный роуминг

В случае с международным роумингом, ваше устройство подключается к сети другого государства, которая все так же отправляет данные вашей домашней сети.

Роуминг для нас Сегодня на территории России практически отсутствует междугородний роуминг, если не учитывать виртуальных операторов связи. В Европе отменили и международный роуминг. Европейцы могут использовать одну SIM-карту для общения в любой стране Евросоюза . Наши данные, звонки и сообщения тарифицируются в точности, как в домашнем регионе. Увы, но так происходит не везде.

Как подключить и отключить роуминг

Прежде, чем выезжать за пределы родного города, стоит убедиться, что ваш оператор сотовой связи предоставит вам услугу роуминга. Это можно сделать в офисе, либо в личном кабинете, а также с помощью звонка в службу поддержки.

Отключить или подключить роуминг в меню телефона нельзя. Можно лишь включить на телефоне авиарежим, в котором он не будет подключаться к сети, либо запретить автоматический выбор сети, выбрав для подключения только домашнюю сеть. К счастью, можно отключить передачу данных в роуминге. Как правило, именно мобильные данные расходуют больше всего средств, если не подключить специальный тариф для роуминга. Все необходимые опции вы найдете в разделе настроек сети вашего смартфона.