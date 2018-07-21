Как жилось в Золотой Орде

Феномен Золотой Орды до сих пор вызывает серьезные споры среди историков: одни считают ее мощным средневековым государством, по мнению других она была частью русских земель, а для третьих ее вообще не существовало.

Почему Орда Золотая?

В русских источниках термин «Золотая Орда» появляется только в 1556 году в «Казанской истории», хотя у тюркских народов это словосочетание встречается гораздо раньше.

Автор «Казанской истории», по-видимому, черпал свои сведения у казанских татар, которые некогда были частью Орды. Сохранилось предание, что потомков Чингисхана именовали «золотым родом».

Однако историк Вернадский утверждает, что в русских летописях термином «Золотая Орда» первоначально назывался шатер хана Гуюка. Об этом же писал арабский путешественник Ибн-Баттута, отмечая, что шатры ордынских ханов были покрыты пластинами из позолоченного серебра.

Но есть еще одна версия, по которой термин «золотая» является синонимом словам «центральная» или «серединная». Именно такое положение занимала Золотая Орда после распада Монгольского государства.

Что касается слова «орда», то в персидских источниках оно означало передвижной лагерь или ставку, позднее его употребляли по отношению к целому государству. В Древней Руси ордой обычно называли войско.

Границы

Золотая Орда — осколок некогда могущественной империи Чингисхана. Великий хан к 1224 году разделил свои огромные владения между сыновьями: один из самых крупных улусов с центром в Нижнем Поволжье достался старшему сыну — Джучи.

Границы улуса Джучи, позднее Золотой Орды, окончательно сформировались после Западного похода (1236-1242), в котором участвовал его сын Бату (в русских источниках Батый). На востоке Золотая Орда включала Аральское озеро, на Западе — Крымский полуостров, на юге она соседствовала с Ираном , а на севере упиралась в Уральские горы.

Устройство

Суждение о монголах, исключительно как о кочевниках и скотоводах, наверное, должно уйти в прошлое. Обширные территории Золотой Орды требовали разумного управления. После окончательного обособления от Каракорума, центра Монгольской империи, Золотая Орда разделяется на два крыла — западное и восточное, и в каждом возникает своя столица — в первом Сарай, во втором Орда-Базар. Всего же, по мнению археологов, число городов в Золотой Орде доходило до 150!

После 1254 года политический и экономический центр государства полностью переходит в Сарай (располагался возле современной Астрахани ), население которого в пору расцвета достигало 75 тысяч человек — по средневековым меркам довольно крупный город. Здесь налаживается чеканка монет, развивается гончарное, ювелирное, стеклодувное ремесло, а также выплавка и обработка металла. В городе были проведены канализация и водоснабжение.

Сарай был многонациональным городом — здесь мирно уживались монголы, русские, татары, аланы, булгары, византийцы и другие народы. Орда, будучи исламским государством, терпимо относилась к другим вероисповеданиям. В 1261 году в Сарае появляется епархия Русской Православной Церкви , а позднее и католическое епископство.

Китай. Города Золотой Орды постепенно превращаются в крупные центры караванной торговли. Здесь можно найти все — от шелка и пряностей, до оружия и драгоценных камней. Государство активно развивает и зону своей торговли: караванные пути из ордынских городов ведут как в Европу и Русь, так в Индию

Орда и Русь

В отечественной историографии долгое время основным понятием, характеризующим отношения Руси и Золотой Орды, было «иго». Нам рисовали страшные картины монгольской колонизации русских земель, когда дикие орды кочевников уничтожали на своем пути всех и вся, а оставшихся в живых обращали в рабство.

Однако в русских летописях термина «иго» не было. Впервые он появляется у польского историка Яна Длугоша во второй половине XV века. Более того, русские князья и монгольские ханы, по мнению исследователей, предпочитали договариваться нежели подвергать земли разорению.

Гумилев, к слову, считал взаимоотношения Руси и Орды выгодным военно-политическим союзом, а Карамзин отмечал важнейшую роль Орды в возвышении Московского княжества.

Известно, что Александр Невский , заручившись поддержкой монголов и застраховав свои тылы, смог выдворить с северо-западной Руси шведов и немцев. А в 1269 году, когда крестоносцы осаждала стены Новгорода, монгольский отряд помог русским отбить их нападение. Орда встала на сторону Невского в его конфликте с русской знатью, а тот в свою очередь помогал решать ей междинастические споры.

Безусловно, значительная часть русских земель монголами была завоевана и обложена данью, однако масштабы разорения вероятно сильно преувеличены.

Князья, желавшие сотрудничать, получали от ханов так называемые «ярлыки», становясь, по сути, ордынскими наместниками. Бремя повинности для подконтрольных князьям земель существенно снижалось. Какой бы унизительной ни была вассальная зависимость, она все-таки сохраняла автономию русских княжеств и предотвращала кровопролитные войны.

Церковь и вовсе была освобождена Ордой от выплаты дани. Первый ярлык был выдан именно духовенству — митрополиту Кириллу ханом Менгу-Темиром. История нам сохранила слова хана: «Мы жаловали, попов и чернецов и всех богадельных людей, да правым сердцем молят за нас Бога, и за наше племя без печали, благословляют нас, да не клянут нас». Ярлык обеспечивал свободу вероисповедания и неприкосновенность церковного имущества.

Носовский и Фоменко в «Новой хронологии» выдвигают весьма смелую гипотезу: Русь и Орда одно и то же государство. Батыя они легко превращают в Ярослава Мудрого , Тохтамыша в Дмитрия Донского, а столицу Орды Сарай переносят в Великий Новгород. Впрочем, официальная история к такой версии настроена более чем категорично.

Войны

Без сомнения лучше всего у монголов получалось воевать. Правда, брали они большей частью не умением, а числом. Завоевать пространство от Японского моря до Дуная армиям Чингисхана и его потомков помогали покоренные народы — половцы, татары, ногайцы, булгары, китайцы и даже русские. Золотая Орда не смогла сохранить империю в прежних пределах, однако в воинственности ей не откажешь. Маневренная конница числом в сотни тысяч всадников заставляла капитулировать многих.

До поры до времени удавалось поддерживать хрупкий баланс в отношениях между Русью и Ордой. Но когда не на шутку разыгрались аппетиты темника Мамая, противоречия между сторонами вылились в ставшее легендарным сражение на Куликовом поле (1380). Его итогом было поражение монгольского войска и ослабление Орды. Это событие завершает период «Великой замятни», когда Золотую Орду лихорадило от междоусобиц и династических передряг.

Прекратилась смута и укрепилась власть с восшествием на престол Тохтамыша. В 1382 году он снова идет на Москву и возобновляет выплату дани. Однако изнурительные войны с более боеспособной армией Тамерлана, в конце концов, подорвали былую мощь Орды и надолго отбили желание совершать завоевательные походы.

В последующее столетие Золотая Орда постепенно стала «рассыпаться» на части. Так одно за другим в ее границах появись Сибирское, Узбекское, Астраханское, Крымское, Казанское ханства и Ногайская Орда. Ослабевающие попытки Золотой Орды осуществлять карательные акции пресек Иван III. Знаменитое «Стояние на Угре» (1480) не переросло в масштабное сражение, однако окончательно сломило последнего ордынского хана Ахмата. С этого времени Золотая Орда формально перестала существовать.