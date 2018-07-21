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Современный нейл‑арт: тренды и идеи
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Современный нейл‑арт: тренды и идеи 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Современный нейл-арт предлагает большое количество вариантов, как разнообразить маникюр. Собрали самые интересные направления: от лаконичного минимализма до пластичных фигур и проволоки.
Минимализм
Один из современных трендов — это минималистичный нейл-арт. Главное преимущество этого стиля — его универсальность. Минимализм подойдет практически к любой одежде из базового гардероба. Он ненавязчив и приятен. Красиво смотрятся на ногтях, например, геометрические узоры.
Цветной френч
Традиционный французский маникюр, или френч, конечно, универсален. Он, как и минималистичный нейл-арт, подходит ко всему. Однако иногда хочется поэкспериментировать с цветом и формой полосок.
Стемпинг
Техника стемпинга похожа на роспись, но при этом куда проще. Это трафарет, с помощью которого на ногтях делается оттиск. Стемпинг смотрится как красивый ажурный рисунок, однако сделать его куда быстрее, нежели рисовать кистью. Многие ногтевые марки выпускают детализированные пластины с узорами, которые можно отпечатать на ногтях. Эта технология позволяет делать сложные узоры за секунды.
Маникюр с акриловой пудрой
Новый тренд в нейл-индустрии, по версии журнала Global Cosmetic Industry, — это акриловая пудра. Держится такой маникюр долго и внешне похож на шеллак. Однако технология другая: вместо цветного лака наносится пудра, которая прилипает на клейкий лак-основу.
Помимо пудры, существует еще и пластичная паста, с помощью которой можно делать объемный нейл-арт. Вот, кстати, его исполнение от мастера маникюра Хацуки Фарутани.
Бисер, стразы, фольга и даже проволока
Работы с бисером, стразами и даже жемчугом и проволокой делает, например, корейский блогер Nail_Unistella. Но носить такой маникюр из-за рельефа не всегда удобно — может цепляться за одежду. Поэтому такого рода шик, конечно, на любителя.
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