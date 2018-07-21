Современный нейл‑арт: тренды и идеи

Современный нейл-арт предлагает большое количество вариантов, как разнообразить маникюр. Собрали самые интересные направления: от лаконичного минимализма до пластичных фигур и проволоки.

Минимализм

Один из современных трендов — это минималистичный нейл-арт. Главное преимущество этого стиля — его универсальность. Минимализм подойдет практически к любой одежде из базового гардероба. Он ненавязчив и приятен. Красиво смотрятся на ногтях, например, геометрические узоры.

Цветной френч

Традиционный французский маникюр, или френч, конечно, универсален. Он, как и минималистичный нейл-арт, подходит ко всему. Однако иногда хочется поэкспериментировать с цветом и формой полосок.

Стемпинг

Техника стемпинга похожа на роспись, но при этом куда проще. Это трафарет, с помощью которого на ногтях делается оттиск. Стемпинг смотрится как красивый ажурный рисунок, однако сделать его куда быстрее, нежели рисовать кистью. Многие ногтевые марки выпускают детализированные пластины с узорами, которые можно отпечатать на ногтях. Эта технология позволяет делать сложные узоры за секунды.

Маникюр с акриловой пудрой

Новый тренд в нейл-индустрии, по версии журнала Global Cosmetic Industry, — это акриловая пудра. Держится такой маникюр долго и внешне похож на шеллак. Однако технология другая: вместо цветного лака наносится пудра, которая прилипает на клейкий лак-основу.

Помимо пудры, существует еще и пластичная паста, с помощью которой можно делать объемный нейл-арт. Вот, кстати, его исполнение от мастера маникюра Хацуки Фарутани.

Бисер, стразы, фольга и даже проволока

Работы с бисером, стразами и даже жемчугом и проволокой делает, например, корейский блогер Nail_Unistella. Но носить такой маникюр из-за рельефа не всегда удобно — может цепляться за одежду. Поэтому такого рода шик, конечно, на любителя.