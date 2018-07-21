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В РПЦ поддержали отмену уголовной ответственности за репосты
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В РПЦ поддержали отмену уголовной ответственности за репосты 

Говорит Москва 59 минут назад
«Репост, то есть простая пересылка, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала», — заявил священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».
Одновременно он отметил, что делая репост, человек берёт на себя часть ответственности за публикации, поэтому «какие-то системы контроля необходимы». По мнению митрополита, решением проблемы может быть блокировка сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.
В конце июня в Госдуму внесли пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.
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