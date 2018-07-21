В РПЦ поддержали отмену уголовной ответственности за репосты

«Репост, то есть простая пересылка, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала», — заявил священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Одновременно он отметил, что делая репост, человек берёт на себя часть ответственности за публикации, поэтому «какие-то системы контроля необходимы». По мнению митрополита, решением проблемы может быть блокировка сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию.